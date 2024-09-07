"Что-то чирикаешь и лаешь": Сергей Притула поставил на место беглеца Волошина

В конце августа популярный блогер Александр Волошин незаконно покинул Украину. Свой побег он связывал с преследованиями и гонениями, с которыми он якобы столкнулся в нашей стране.
После отъезда Волошин выпустил ролик, в котором рассказал о своих бедах, и позже заявил, что не видит своего будущего в Украине. Многие в публичном пространстве осудили позицию блогера.
Так неуместной ее считает шоумен и общественный деятель Сергей Притула. В подкасте "Гуртом та вщент" он раскритиковал Волошина, дескать после побега тот мог бы поддерживать ВСУ и простых украинцев, а вместо этого просто хайпится за счет скандала.
"Меня раздражают те, кто выскочил из Украины тем или иным способом и, сидя за границей, записывает ролики, в которых критикует ТЦК, силы обороны, мобилизуемся не так, воюем не так, у власти не те… Волошин записал видео, которое называется "Кто враг" или "Кто предатель"... И это, на самом деле, ужасное видео. Я смог его посмотреть минут 10. Там манипуляция на манипуляции. ... Я просто не понимаю этой логики. Ну ты уже выскочил, ты сидишь в какой-то безопасной европейской стране, пользуясь какими-то льготами и социальными выплатами, которые тебе дают налогоплательщики той страны. И ты, уже сидя за границей, что-то чирикаешь и лаешь на государство, которое каждый день страдает от обстрелов и гибнут люди? Может тот клюв надо заткнуть и донатить на ВСУ, принося пользу?" - удивляется Сергей Притула.
Почему Александр Волошин попал в базу "Миротворец"?
В июле Волошин оказался в базе Центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины "Миротворец", где обычно оказываются ярые пропагандисты.
На сайте говорилось, что причиной стало участие Александра в актах гуманитарной агрессии против нашей страны, распространение российской пропаганды, участие в информационно-психологической спецоперации России против Украины, покушение на независимость и территориальную целостность Украины. Его назвали "пособником русско-фашистских захватчиков и оккупантов".
До внесения в "Миротворец" привела реакция блогера на обстрел оккупантами детской больницы "Охматдет". Тогда он призвал пойти на уступки России, чтобы остановить войну и убийства. После этого он стал получать угрозы.
Кроме того, многие из его известных коллег, знакомых и друзей публично его раскритиковали.
Кто такой Сергей Притула?
Сергей Притула - украинский общественный и политический деятель, телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", бывший ведущий телепрограммы Кто сверху?", сообщает "Википедия".
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