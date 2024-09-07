Квартира Ефросининой пострадала от российской атаки: "Испугалась до тошноты"

Маша Ефросинина и ее сын оказались в эпицентре взрывов.

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Маша Ефросинина новости - Ефросинина рассказала, как пережила ночной российский обстрел / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina

В ночь на 7 сентября весь Киев не спал из-за российской атаки беспилотниками. К счастью, обошлось без жертв, но громкие взрывы не на шутку перепугали украинскую ведущую и общественную деятельницу Машу Ефросинину и ее 10-летнего сына Александра.

В своем блоге в Instagram Ефросинина рассказала, что ее дом оказался в эпицентре взрывов. Из-за этого на потолке квартиры образовалась большая трещина.

Однако эта неприятность померкла по сравнению с тем, как испугалась и сама Маша, и ее ребенок. Им пришлось на время сменить обстановку, чтобы успокоить нервы и отвлечься от ночного обстрела.

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"Сегодня от взрывов у нас пошла трещина по потолку. У Саши был сильный панический приступ - я не знала, как его успокоить, потому что сама испугалась до жгучей тошноты. Я знаю, что эти гнойные твари добиваются, чтобы мы сломались. И, честно, я держусь со всех своих существующих и несуществующих сил. Держусь на какой-то искусственной мечте, вере и словах самоуспокоения, которые проговариваю себе, как мантру", - призналась Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина новости - Ефросинина рассказала, как пережила ночной российский обстрел / instagram.com/mashaefrosinina

Кто такая Маша Ефросинина? Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

Кто такая Маша Ефросинина / Главред

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