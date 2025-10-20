"Себе не принадлежишь": Сергей Жадан рассказал о службе в ВСУ

Кратко:
- Писатель служит в подразделении "Хартия"
- Война - огромные расходы
Украинский писатель и рок-музыкант Сергей Жадан, который в июне 2024 года присоединился к рядам Вооруженных сил Украины, поделился своим опытом службы.
В интервью Vogue 51-летний артист признался, что после мобилизации его жизнь кардинально изменилась.
"Ты больше себе не принадлежишь. Планы могут измениться в любой момент" - отметил Жадан.
Писатель служит в подразделении "Хартия", которое действует на Харьковском направлении. По словам Сергея, его задачи не связаны непосредственно с боевыми действиями.
"Я не пехотинец и не штурмовик. Я просто делаю так, чтобы о "Хартии" узнало, как можно больше людей и чтобы подразделение имело все необходимое. Эта война - совсем другой уровень затрат. Ну хорошо, можно собрать деньги и купить пять дронов или три машины; машины сожгут, а дронов через день не будет. Война - огромные расходы, которые нужно планировать на годы вперед", - рассказал Жадан.
Сергей Жадан - последние новости
Как писал Главред, ранее в жизни писателя случилось горе - умерла первая жена Сергея Жадана - известный режиссер Светлана Олешко. Отмечается, что Олешко умерла в результате продолжительной болезни.
Кроме этого, Жадану уже допекли слухи о его любовных историях, поэтому он резко ответил на вопрос о романе с Соловий.
Сергей Жадан отреагировал на щемящие признания певицы Кристины Соловий. Она рассказала, что у них был роман и что она его бросила.
Больше интересных новостей о шоу-бизнесе:
- Виталий Кличко признался, как сложились его отношения с бывшей женой
- "Тревоги бесконечные": что сейчас происходит с Софией Ротару
- "Больше не пара": Даша Трегубова заявила о переменах в личной жизни
Кто такой Сергей Жадан?
Сергей Жадан – украинский поэт, прозаик, эссеист, переводчик, а также певец и музыкант, участник украинских рок-групп "Жадан і Собаки" и "Линия Маннергейма". Автор романов "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамия", "Интернат", поэтических сборников "Цитатник", "Эфиопия", "Жизнь Марии", "Тамплиеры", "Антенна".
Как пишет Википедия, литературные произведения Сергея Жадана получили многочисленные национальные и международные награды, были переведены более чем двадцать языков.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред