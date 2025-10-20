"Себе не принадлежишь": Сергей Жадан рассказал о службе в ВСУ

Сергей Жадан признался, что после мобилизации его жизнь кардинально изменилась.

Сергей Жадан рассказал о службе в ВСУ / коллаж: Главред, фото: facebook.com/serhiy.zhadan

Кратко:

Писатель служит в подразделении "Хартия"

Война - огромные расходы

Украинский писатель и рок-музыкант Сергей Жадан, который в июне 2024 года присоединился к рядам Вооруженных сил Украины, поделился своим опытом службы.

В интервью Vogue 51-летний артист признался, что после мобилизации его жизнь кардинально изменилась.

"Ты больше себе не принадлежишь. Планы могут измениться в любой момент" - отметил Жадан.

Писатель служит в подразделении "Хартия", которое действует на Харьковском направлении. По словам Сергея, его задачи не связаны непосредственно с боевыми действиями.

"Я не пехотинец и не штурмовик. Я просто делаю так, чтобы о "Хартии" узнало, как можно больше людей и чтобы подразделение имело все необходимое. Эта война - совсем другой уровень затрат. Ну хорошо, можно собрать деньги и купить пять дронов или три машины; машины сожгут, а дронов через день не будет. Война - огромные расходы, которые нужно планировать на годы вперед", - рассказал Жадан.

Кто такой Сергей Жадан? Сергей Жадан – украинский поэт, прозаик, эссеист, переводчик, а также певец и музыкант, участник украинских рок-групп "Жадан і Собаки" и "Линия Маннергейма". Автор романов "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамия", "Интернат", поэтических сборников "Цитатник", "Эфиопия", "Жизнь Марии", "Тамплиеры", "Антенна". Как пишет Википедия, литературные произведения Сергея Жадана получили многочисленные национальные и международные награды, были переведены более чем двадцать языков.

