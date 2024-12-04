"Прекратите": Жадан резко отреагировал на вопрос о романе с Соловий

Украинский писатель рассказал о своих отношениях с Кристиной Соловий.

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Кристина Соловий и Сергей Жадан якобы состояли в отношениях / instagram.com/soloviyka, instagram.com/serhiy_zhadan

Вы узнаете:

Как Жадан отреагировал на вопрос о Соловий

Что именно он сказал

Украинский популярный писатель, певец и военнослужащий ВСУ Сергей Жадан резко отреагировал на вопрос относительно его романа с украинской скандальной певицей Кристиной Соловий.

Писатель довольно катеригорично решил поставить точку в данном вопросе. Инцидент случился во время интервью писателя проекту "Бомбардир".

"Прекратите, давайте об этом не будем говорить. Давайте о чем-то другом поговорим. Я не хочу, я не говорю о своей личной жизни, тем более о личной жизни близких мне людей. В интернете обо мне пишут очень много глупостей и лжи", — резко сказал писатель.

Даже внешне писатель выглядел раздраженным и категоричным.

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Отметим, ранее Главред писал о том, что Сергей Жадан присоединился к рядам ВСУ. Кстати, ранее уже ходили слухи о службе музыканта, но на этот раз он лично подтвердил информацию. На своей странице в соцсетях Жадан опубликовал снимок в военной форме.

А также Сергей Жадан отреагировал на признание певицы Кристины Соловий о том, что у них был роман и что она его бросила.

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Кто такой Сергей Жадан? Сергей Жадан – украинский поэт, прозаик, эссеист, переводчик, а также певец и музыкант, участник украинских рок-групп "Жадан і Собаки" и "Линия Маннергейма". Автор романов "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамия", "Интернат", поэтических сборников "Цитатник", "Эфиопия", "Жизнь Марии", "Тамплиеры", "Антенна". Как пишет Википедия, литературные произведения Сергея Жадана получили многочисленные национальные и международные награды, были переведены более чем двадцать языков.

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