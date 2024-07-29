"Не планировал": Сергей Жадан рассказал о своем "ребенке"

Украинский певец, писатель и военнослужащий ВСУ Сергей Жадан признался, что в сентябре выйдут его рассказы о войне, а именно о людях, которые встретили полномасштабное вторжение РФ в Украину в Харькове.
Как признался Жадан в интервью для 24 канала, рассказы будут и о воеенных, и о гражданских, и даже о детях.
"Посмотрим. Сейчас я написал книгу рассказов, еще до мобилизации успел написать. Эти рассказы выйдут в сентябре, и это о войне. Собственно, о Харькове, о людях, которые в Харькове встретили полномасштабное вторжение – о военных, гражданских, взрослых, детях. Так случилось, что это были темы, которые мне важно проговорить и прописать. Вышла такая книга, я довольно быстро ее написал. Не планировал ее писать, она одна сама написалась. А что будет писаться дальше, посмотрим. Я никогда не относился к войне как к литературному материалу. Мне кажется, это не совсем корректно, но если появляются какие-то вещи, нуждающиеся в фиксации, то я их фиксирую", - признался писатель.
Кто такой Сергей Жадан?
Сергей Жадан – украинский поэт, прозаик, эссеист, переводчик, а также певец и музыкант, участник украинских рок-групп "Жадан і Собаки" и "Линия Маннергейма". Автор романов "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамия", "Интернат", поэтических сборников "Цитатник", "Эфиопия", "Жизнь Марии", "Тамплиеры", "Антенна".
Как пишет Википедия, литературные произведения Сергея Жадана получили многочисленные национальные и международные награды, были переведены более чем двадцать языков.
Сергей Жадан - последние новости по теме
Отметим, недавно Сергей Жадан присоединился к рядам ВСУ. Кстати, ранее уже ходили слухи о службе музыканта, но на этот раз он лично подтвердил информацию. На своей странице в соцсетях Жадан опубликовал снимок в военной форме.
А также Сергей Жадан отреагировал на признание певицы Кристины Соловий о том, что у них был роман и что она его бросила.
Вас может заинтересовать:
- Официально холостяк: Сергей Жадан развелся с женой
- Соловий и Жадан сняли клип с однополыми поцелуями в храме: священники возмутились
- Соловий впервые после ухода от Жадана рассказала о новом романе
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред