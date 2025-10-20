"Тревоги бесконечные": что сейчас происходит с Софией Ротару

Вы узнаете:
Украинская певица Аурика Ротару рассказала, общается ли она с родной сестрой – певицей Софией Ротару.
В интервью Главкому артистка подчеркнула, что раньше никто не верил ей, что София Михайловна живет в Украине, но после ее свежих фото с Киева все убедились в достоверности слов.
"Вот, никто мне не верил. Говорили, она за границей", – отметила Ротару.
Также она поделилась, что продолжает тесно общаться с родным человеком.
"Мы всегда на связи. Есть возможность – встречаемся. Походить по участку, подышать свежим воздухом, поговорить о наших родных. Вообще обо всем. Потому что это семья. Нет возможности – на телефоне: "Как дела? Как прошла ночь? Как у вас, было тихо? А у вас, громко?" К сожалению, не так часто видимся, потому что сейчас у меня подготовка к концерту, эти воздушные тревоги бесконечные… Не хочется отлучаться, есть чем заняться", – добавила артистка.
Позиция Софии Ротару
София Ротару много лет жила и работала в стране-оккупанте РФ, где имеет свою недвижимость, но после начала полномасштабной войны все же поддержала Украину. Певица не дает концертов с 2022 года и, по информации Аурики Ротару, начнет снова петь после победы Украины. Ранее ходило много слухов о том, что певица живет в Италии, но она остается пребывать в своем доме под Киевом.
О персоне: София Ротару
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
