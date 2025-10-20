Укр
"Тревоги бесконечные": что сейчас происходит с Софией Ротару

Элина Чигис
20 октября 2025, 09:27
Аурика Ротару прокомментировала отношения с сестрой.
София Ротару
София Ротару живет в Киеве / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

Вы узнаете:

  • Аурика Ротару рассказала о сестре
  • Как часто они общаются

Украинская певица Аурика Ротару рассказала, общается ли она с родной сестрой – певицей Софией Ротару.

В интервью Главкому артистка подчеркнула, что раньше никто не верил ей, что София Михайловна живет в Украине, но после ее свежих фото с Киева все убедились в достоверности слов.

видео дня

"Вот, никто мне не верил. Говорили, она за границей", – отметила Ротару.

София Ротару
София Ротару с Аурикой Ротару / фото: instagram.com, София Ротару

Также она поделилась, что продолжает тесно общаться с родным человеком.

"Мы всегда на связи. Есть возможность – встречаемся. Походить по участку, подышать свежим воздухом, поговорить о наших родных. Вообще обо всем. Потому что это семья. Нет возможности – на телефоне: "Как дела? Как прошла ночь? Как у вас, было тихо? А у вас, громко?" К сожалению, не так часто видимся, потому что сейчас у меня подготовка к концерту, эти воздушные тревоги бесконечные… Не хочется отлучаться, есть чем заняться", – добавила артистка.

София Ротару с сетрой
София Ротару с сетрой / фото: instagram.com, София Ротару

Позиция Софии Ротару

София Ротару много лет жила и работала в стране-оккупанте РФ, где имеет свою недвижимость, но после начала полномасштабной войны все же поддержала Украину. Певица не дает концертов с 2022 года и, по информации Аурики Ротару, начнет снова петь после победы Украины. Ранее ходило много слухов о том, что певица живет в Италии, но она остается пребывать в своем доме под Киевом.

София Ротару
София Ротару / инфографика: Главред

София Ротару - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред певица Елена Тополя заявила о том, что хочет спеть дуэтом с певицей Софией Ротару. А вот Ротару не спешит отвечать на предложение и проигнорировала комментарий. Также украинская ведущая Маричка Падалко написала о желании записать интервью с артисткой, но она и на это предложение пока не ответила.

А также Филипп Киркоров, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, поздравил певицу Софию Ротару с днем рождения. Он сделал публикацию, в которой рассказал о первой встречи с певицей, также он показала совместные архивные фото.

О персоне: София Ротару

София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

FPV-дроны РФ готовят неожиданные удары: какие три города под особой угрозой

16:17

Почему Путин не пойдет на окончание войны - FT назвали истинную цель Кремля в Украине

16:14

Украинцам завышали тарифы на коммуналку на миллионы: кому вернут средства

15:42

Тяжелые дни уже позади для этих знаков зодиака: кто обретет счастье

15:33

В Париже за семь минут ограбили Лувр: украдены "бесценные драгоценности"

15:27

После подписания "мирного соглашения" Трампа: война в Израиле снова возобновилась

15:15

Секрет горячих батарей: всё решает одна простая процедура с радиаторамиВидео

14:42

Эти дни - самые холодные: синоптик назвала дату, когда ждать потепления

14:41

Почему самый короткий месяц в истории длился 21 день и при чем здесь РождествоВидео

14:21

Чикатило обманули: последние мольбы маньяка перед казнью и тайна его могилы

