"Тревоги бесконечные": что сейчас происходит с Софией Ротару

Аурика Ротару прокомментировала отношения с сестрой.

София Ротару живет в Киеве / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

Вы узнаете:

Аурика Ротару рассказала о сестре

Как часто они общаются

Украинская певица Аурика Ротару рассказала, общается ли она с родной сестрой – певицей Софией Ротару.

В интервью Главкому артистка подчеркнула, что раньше никто не верил ей, что София Михайловна живет в Украине, но после ее свежих фото с Киева все убедились в достоверности слов.

"Вот, никто мне не верил. Говорили, она за границей", – отметила Ротару.

София Ротару с Аурикой Ротару / фото: instagram.com, София Ротару

Также она поделилась, что продолжает тесно общаться с родным человеком.

"Мы всегда на связи. Есть возможность – встречаемся. Походить по участку, подышать свежим воздухом, поговорить о наших родных. Вообще обо всем. Потому что это семья. Нет возможности – на телефоне: "Как дела? Как прошла ночь? Как у вас, было тихо? А у вас, громко?" К сожалению, не так часто видимся, потому что сейчас у меня подготовка к концерту, эти воздушные тревоги бесконечные… Не хочется отлучаться, есть чем заняться", – добавила артистка.

София Ротару с сетрой / фото: instagram.com, София Ротару

Позиция Софии Ротару

София Ротару много лет жила и работала в стране-оккупанте РФ, где имеет свою недвижимость, но после начала полномасштабной войны все же поддержала Украину. Певица не дает концертов с 2022 года и, по информации Аурики Ротару, начнет снова петь после победы Украины. Ранее ходило много слухов о том, что певица живет в Италии, но она остается пребывать в своем доме под Киевом.

София Ротару / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред певица Елена Тополя заявила о том, что хочет спеть дуэтом с певицей Софией Ротару. А вот Ротару не спешит отвечать на предложение и проигнорировала комментарий. Также украинская ведущая Маричка Падалко написала о желании записать интервью с артисткой, но она и на это предложение пока не ответила.

А также Филипп Киркоров, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, поздравил певицу Софию Ротару с днем рождения. Он сделал публикацию, в которой рассказал о первой встречи с певицей, также он показала совместные архивные фото.

О персоне: София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".





