Пошел по стопам Ротару: внук-беглец звезды рассекретил, где живет сейчас

Кристина Трохимчук
18 октября 2025, 16:40
Анатолию Евдокименко удалось выехать за границу.
София Ротару з онуком
София Ротару с внуком Анатолием / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару, Анатолий Евдокименко

Внук легендарной украинской певицы Софии Ротару вышел на связь. Музыкант Анатолий Евдокименко, выступающий под псевдонимом SHMN, опубликовал в Instagram тизер своей новой песни.

На опубликованных фото внук легендарной певицы, который пошел по ее стопам, предстает в сдержанном классическом образе - темное пальто, черная кофта и брюки. Артист редко делится личными кадрами, ведь в основном сосредоточен на продвижении своей музыки и не любит публичности.

Анатолий Евдокименко
Анатолий Евдокименко раскрыл, где проживает / фото: instagram.com, Анатолий Евдокименко

Выложив в социальные сети ролик, артист дал зацепку поклонникам о том, где он сейчас находится. Дело в том, что над работой работал украинский оператор, который сейчас работает в Великобритании. Именно по этому признаку можно предположить, что и Анатолий также сейчас проживает и работает в этой стране.

Внук Софии Ротару оказался в центре внимания после того, как в марте 2022 года его и его отца Руслана задержали пограничники при попытке незаконного пересечения границы с Молдовой на лодке, вместе с группой других мужчин призывного возраста. Несмотря на неудачу, впоследствии Евдокименко все же удалось выехать из Украины, и он поселился в Европе, где продолжает развивать свою карьеру DJ. Свой выезд он позже объяснил необходимостью "начать новую жизнь" и назвал себя "настоящим кочевником".

Ранее Главред сообщал, что в семье украинской певицы Софии Ротару произошло значительное пополнение. Племянницы легендарной артистки родили троих детей в один день. О радостном событии сообщила сестра легенды украинской сцены, певица Аурика Ротару.

Также легендарная украинская певица София Ротару уже длительное время хранит тишину - она исчезла из публичного пространства, избегает концертов и светских мероприятий. Известный телеведущий Алексей Суханов рассказал, что может стоять за таким желанием артистки.

София Ротару

София Михайловна Ротару - советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Геройка Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграме, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

