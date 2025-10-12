Родились в один день: у Софии Ротару произошло радостное событие

София Ротару наслаждается семейным счастьем.

В семье Софии Ротару пополнение / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

В семье украинской певицы Софии Ротару случилось значительное пополнение. Племянницы легендарной артистки родили троих детей в один день. О радостном событии сообщила "Главкому" сестра легенды украинской сцены, певица Аурика Ротару.

Счастливое событие случилось 9 октября. Дочь Лидии Ротару, певица Sonya Kay (настоящее имя — София Хлябич) родила мальчиков-близнецов. В этот же день Анатолий Ротару во второй раз стал дедушкой — его дочь Анна тоже родила сына.

София Ротару с сестрой Аурикой / фото: instagram.com, София Ротару

София Хлябич, племянница легендарной певицы Софии Ротару, в 2020 году вышла замуж за хоккеиста Олега Петрова. 34-летняя артистка не рассказывала о своей беременности в соцсетях и держала радостную новость в тайне даже после родов. Как сообщила ее тетя Аурика Ротару, роды прошли в Черновцах — там живет Лидия Ротару, мама Софии и новоиспеченная бабушка.

В то же время отец Анны, Анатолий Ротару, проживает в родном селе Маршинцы на Буковине, где и берет начало славная династия Ротару. Аурика поздравила родных с пополнением в семье и поделилась своей радостью с поклонниками.

София Ротару с семьей / фото: instagram.com, София Ротару

София Ротару — семья

У певицы Софии Ротари есть два брата — Анатолий и Евгений, а также три сестры: Лидия, Зинаида и Аурика, которая тоже известна как певица. Все они родом из села Маршинцы на Буковине, где и сейчас живет часть большой семьи. Ротару давно известны своими музыкальными способностями — многие представители семьи посвятили себя творчеству и сцене.

София Ротару / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что легендарная украинская певица София Ротару уже длительное время хранит тишину - она исчезла из публичного пространства, избегает концертов и светских мероприятий. Известный телеведущий Алексей Суханов рассказал, что может стоять за таким желанием артистки.

Также певица Елена Тополя призналась, что мечтает спеть дуэтом с легендарной Софией Ротару. Однако сама Ротару пока не отреагировала на это предложение. Так же и телеведущая Маричка Падалко выразила желание взять у артистки интервью, однако ответа от певицы пока нет.

О персоне: София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".



