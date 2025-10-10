'Не в том состоянии': на болезнь Софии Ротару намекнул известный ведущий

Вы узнаете:
- София Ротару может нарушить молчание
- Почему певица не появляется на публике
Легендарная украинская певица София Ротару уже длительное время хранит тишину - она исчезла из публичного пространства, избегает концертов и светских мероприятий, отдавая предпочтение частной жизни. Известный телеведущий Алексей Суханов в подкасте блогера Вадима Радионова рассказал, что может стоять за таким желанием артистки уединиться и не появляться на публике.
По словам ведущего, он уже давно мечтает записать большое интервью с Софией Ротару - и певица действительно готовится к нему.
"София Михайловна сейчас находится в Украине, это я точно знаю. По своим каналам, которые не нужно подтверждать, мы общаемся. София Михайловна хочет дать интервью, она готовится его дать, потому что, насколько я знаю, для нее это очень важно", - ответил Алексей.
Суханов также объяснил, что причиной длительного уединения артистки является не только эмоциональное истощение, но и проблемы со здоровьем.
"Пока что она не в том состоянии, и душевном, и, что главное, физическом, чтобы это сделать. Но слава Богу, она здесь, она жива, она с Украиной. Ну, я думаю, что это интервью будет. Просто надо дать человеку время, потому что, ну, у каждого же свой порог, понимаете? Вот кто-то сейчас напишет: "А нам труднее на временно оккупированных территориях Украины"... Да, никто не спорит, но у каждого свой порог этой боли и непереносимости и усталости и опустошенности. Поэтому надо здесь с уважением относиться", - подытожил Алексей Суханов.
Ранее Главред сообщал, что в сети появилось архивное видео, на котором российская певица Алла Пугачева, известная своей антивоенной позицией и осуждением агрессии РФ против Украины, приглашает Софию Ротару на сцену и высказывает о ней теплые слова.
Также певица Елена Тополя призналась, что мечтает спеть дуэтом с легендарной Софией Ротару. Однако сама Ротару пока не отреагировала на это предложение. Так же и телеведущая Маричка Падалко выразила желание взять у артистки интервью, однако ответа от певицы пока нет.
О персоне: София Ротару
София Михайловна Ротару - советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Геройка Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграме, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
