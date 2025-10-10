76-летний участник группы Кiss попал в ДТП - детали

Читайте больше:
8 октября на 25000 квартале шоссе Pacific Coast Highway в Лос-Анджелесе произошло ДТП. Водитель автомобиля Lincoln Navigator потерял управление и врезался в припаркованную на обочине машину.
Как сообщает NBC4, очевидец аварии вызвал полицию, медиков и спасателей. За рулем оказался мужчина в возрасте. Он сказал полицейским, что потерял сознание или упал в обморок, а затем столкнулся с припаркованной машиной.
Водителем Линкольна оказался 76-летний американский музыкант, вокалист и бас-гитарист легендарной рок-группы Кiss Джин Симмонс. С места происшествия его забрала скорая. В комментарии прессе его супруга сообщила, что Симмонс уже дома, получает все необходимое лечение. Также она добавила, что вероятной причиной аварии могло стать обезвоживание - новые медицинские препараты, которые недавно начал принимать музыкант, необходимо запивать большим количеством воды, чего Симмонс тщательно избегал.
Позже Джин Симмонс сам вышел на связь с поклонниками в социальных сетях. "Спасибо всем за добрые слова. Я в полном порядке. У меня была небольшая авария. Такое бывает. Особенно с теми из нас, кто плохо водит. А это я. Все в порядке", - написал он.
Что известно о группе Kiss?
Kiss (KISS) - американская рок-группа, образованная в январе 1973 года в Нью-Йорке Полом Стэнли, Джином Симонсом, Эйсом Фрейли, Питером Крисом и Брайаном Стивенсоном, пишет Википедия.
Коллектив, прежде всего, известен фирменным гримом его участников и зрелищными концертными выступлениями. Концерты группы включали сцены дыхания огнем, выплевывания крови, дымящихся гитар, стреляющих ракет в корпусе гитары, движущуюся ударную установку и пиротехнику.
Группа прошла через несколько изменений в своем составе. Единственными постоянными участниками остаются Стэнли и Симонс.
Оригинальный и самый известный состав включает Стэнли (вокал, ритм-гитара), Симонс (бас, вокал), Фрейли (гитара, вокал), Крисс (ударные, вокал).
