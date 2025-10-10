76-летний участник группы Кiss попал в ДТП - детали

Джин Симмонс потерял сознание за рулем.

https://stars.glavred.info/76-letniy-uchastnik-gruppy-kiss-popal-v-dtp-detali-10705256.html Ссылка скопирована

Джин Симмонс попал в аварию - состояние басиста группы Kiss / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kissonline, instagram.com/genesimmons

Читайте больше:

Об обстоятельствах аварии

Как сейчас себя чувствует басист Kiss

8 октября на 25000 квартале шоссе Pacific Coast Highway в Лос-Анджелесе произошло ДТП. Водитель автомобиля Lincoln Navigator потерял управление и врезался в припаркованную на обочине машину.

Как сообщает NBC4, очевидец аварии вызвал полицию, медиков и спасателей. За рулем оказался мужчина в возрасте. Он сказал полицейским, что потерял сознание или упал в обморок, а затем столкнулся с припаркованной машиной.

видео дня

Водителем Линкольна оказался 76-летний американский музыкант, вокалист и бас-гитарист легендарной рок-группы Кiss Джин Симмонс. С места происшествия его забрала скорая. В комментарии прессе его супруга сообщила, что Симмонс уже дома, получает все необходимое лечение. Также она добавила, что вероятной причиной аварии могло стать обезвоживание - новые медицинские препараты, которые недавно начал принимать музыкант, необходимо запивать большим количеством воды, чего Симмонс тщательно избегал.

Позже Джин Симмонс сам вышел на связь с поклонниками в социальных сетях. "Спасибо всем за добрые слова. Я в полном порядке. У меня была небольшая авария. Такое бывает. Особенно с теми из нас, кто плохо водит. А это я. Все в порядке", - написал он.

Джин Симмонс попал в аварию - состояние басиста группы Kiss / фото: x.com/genesimmons

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что певица Рианна стала мамой в третий раз. Она раскрыла пол ребенка, его имя, а также показала первое фото с новорожденным. Отцом малыша стал партнер звезды - репер A$AP Rocky.

Также звезда "Зачарованных", американская актриса Алисса Милано, оказалась на операционном столе. Фото из больницы в социальных сетях опубликовала сама артистка.

Читайте также:

Что известно о группе Kiss? Kiss (KISS) - американская рок-группа, образованная в январе 1973 года в Нью-Йорке Полом Стэнли, Джином Симонсом, Эйсом Фрейли, Питером Крисом и Брайаном Стивенсоном, пишет Википедия. Коллектив, прежде всего, известен фирменным гримом его участников и зрелищными концертными выступлениями. Концерты группы включали сцены дыхания огнем, выплевывания крови, дымящихся гитар, стреляющих ракет в корпусе гитары, движущуюся ударную установку и пиротехнику. Группа прошла через несколько изменений в своем составе. Единственными постоянными участниками остаются Стэнли и Симонс. Оригинальный и самый известный состав включает Стэнли (вокал, ритм-гитара), Симонс (бас, вокал), Фрейли (гитара, вокал), Крисс (ударные, вокал).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред