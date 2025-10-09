Министр цифровой трансформации показал романтику с женой: "Спасибо, что терпишь"

Михаил и Анастасия Федоровы вместе 11 лет.

Михаил Федоров жена - деятель опубликовал романтичные кадры / коллаж: Главред, фото: instagram.com/michael.fedorov

Первый вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил со своей супругой, дизайнером Анастасией Федоровой, стальную свадьбу - 11 лет официального брака. С этим праздником деятель поздравил возлюбленную в своем блоге в Instagram.

Он рассказал, что в их семье есть традиция - устраивать фотосессию "на память" на каждую годовщину. Снимками этого года Федоров поделился в блоге, и рассказал, чем его так влюбляет жена.

"Могу бесконечно рассказывать, за что люблю жену — и за ее красоту, и за ум, и за то, какая она мама нашей дочери. А что мы только не пережили вместе... Недавно понял, что моя жена — самый честный человек, которого я когда-либо встречал в этом мире. Это так бесценно — в мире симулякров и подмены ценностей. Люблю тебя и открываю в тебе что-то новое и важное каждый год. И спасибо, что терпишь меня", - пишет деятель.

О личности: Михаил Федоров Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом Народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 2019 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

