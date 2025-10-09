Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  Stars

"Молитвами оберегаем": сын известного актера ушел добровольцем в ВСУ

Кристина Трохимчук
9 октября 2025, 11:55
110
Сын Владимира Николаенко служит на Сумском направлении.
Владимир Николаенко
Владимир Николаенко рассказал о сыне-военном / коллаж: Главред, фото: ft.org.ua

Вы узнаете:

  • Сын Владимира Николаенка пошел на фронт
  • Где служит сын актера

Украинский актер Владимир Николаенко, известный по роли в сериале "Останній мо**аль", рассказал о своем сыне, который служит в Вооруженных Силах Украины. Как поделился актер в интервью kp.ua, решение идти на фронт он принял добровольно, шокировав всю семью.

По словам Владимира Николаенка, 21-летний сын не желал продолжать военную карьеру после окончания лицея им. Богуна. Он выбрал себе мирную специальность и учился на логиста, но война внесла коррективы в планы молодого человека.

видео дня
Владимир Николаенко
Владимир Николаенко - сын добровольно ушел в ВСУ / фото: ft.org.ua

"Сначала он учился в лицее им. Богуна. Когда закончил, говорил, что, наверное, удовлетворился этой своей военной историей. Затем учился на логиста в торгово-экономическом университете. А на четвертом курсе сказал, что будет идти служить. Это для нас, конечно, было шоком. Как только получил диплом бакалавра, буквально на следующий день пошел служить в ВСУ", — поделился актер.

Владимир отметил, что сын не спешит делиться с родными трудностями фронтовой службы. По его словам, главную опасность для военнослужащих представляют дроны.

Владимир Николаенко
Владимир Николаенко ждет сына с фронта / фото: ft.org.ua

"Уже третий год, как он служит в Вооруженных Силах. Ничего у него кардинально не изменилось. Недавно был в отпуске, нужно было немного поправить здоровье, чем мы и занимались. Сейчас служит в Сумском направлении. А в целом – как и все. Мы все в ожидании, молимся и надеемся, что все вернутся в свои семьи цели, живы, со здоровой психикой, и чтобы мы их чтили и возвеличивали, потому что там им действительно нелегко. Держим за них кулаки и сильными молитвами оберегаем", — рассказал Николаенко.

Ранее Главред сообщал, что украинские актеры Владимир Ращук и Виктория Билан во второй раз стали родителями. У пары появился сын, которому назвали Яремой. Малыш появился на свет раньше срока, но эта новость только обрадовала родителей.

Также известная актриса Наталья Денисенко, которую подозревают в романе с манекенщиком Юрием Савранским, откровенно рассказала о своих заработках. Она поделилась, что обычно актерам платят 10-20 тысяч гривен, что уже считается приличным гонораром.

О персоне: Владимир Николаенко

Владимир Николаенко - украинский актер театра, кино и дубляжа сообщает Википедия. Экс-ведущий (в женском образе – Роксоланочка) телепередачи "Щас спойом" на телеканале "TV-Табачук". Народный артист Украины (2020). В 2023 году присоединился к ВСУ, об этом сообщил украинский актер Богдан Бенюк. Однако вскоре вернулся в театр Франка, поскольку по состоянию здоровья он не смог продолжить службу в ВСУ.

