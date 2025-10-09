"Молитвами оберегаем": сын известного актера ушел добровольцем в ВСУ

Вы узнаете:
- Сын Владимира Николаенка пошел на фронт
- Где служит сын актера
Украинский актер Владимир Николаенко, известный по роли в сериале "Останній мо**аль", рассказал о своем сыне, который служит в Вооруженных Силах Украины. Как поделился актер в интервью kp.ua, решение идти на фронт он принял добровольно, шокировав всю семью.
По словам Владимира Николаенка, 21-летний сын не желал продолжать военную карьеру после окончания лицея им. Богуна. Он выбрал себе мирную специальность и учился на логиста, но война внесла коррективы в планы молодого человека.
"Сначала он учился в лицее им. Богуна. Когда закончил, говорил, что, наверное, удовлетворился этой своей военной историей. Затем учился на логиста в торгово-экономическом университете. А на четвертом курсе сказал, что будет идти служить. Это для нас, конечно, было шоком. Как только получил диплом бакалавра, буквально на следующий день пошел служить в ВСУ", — поделился актер.
Владимир отметил, что сын не спешит делиться с родными трудностями фронтовой службы. По его словам, главную опасность для военнослужащих представляют дроны.
"Уже третий год, как он служит в Вооруженных Силах. Ничего у него кардинально не изменилось. Недавно был в отпуске, нужно было немного поправить здоровье, чем мы и занимались. Сейчас служит в Сумском направлении. А в целом – как и все. Мы все в ожидании, молимся и надеемся, что все вернутся в свои семьи цели, живы, со здоровой психикой, и чтобы мы их чтили и возвеличивали, потому что там им действительно нелегко. Держим за них кулаки и сильными молитвами оберегаем", — рассказал Николаенко.
О персоне: Владимир Николаенко
Владимир Николаенко - украинский актер театра, кино и дубляжа сообщает Википедия. Экс-ведущий (в женском образе – Роксоланочка) телепередачи "Щас спойом" на телеканале "TV-Табачук". Народный артист Украины (2020). В 2023 году присоединился к ВСУ, об этом сообщил украинский актер Богдан Бенюк. Однако вскоре вернулся в театр Франка, поскольку по состоянию здоровья он не смог продолжить службу в ВСУ.
