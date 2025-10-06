"Твое место": как Алла Пугачева публично обратилась к Софии Ротару

Кратко:
- Как Алла Пугачева отзывалась о Софии Ротару раньше
- Как поклонники оценили архивное видео
Появилось архивное видео, на котором российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, позвала Софию Ротару на сцену и высказала свое мнение о ней.
Кадрами поделилась фан-страница Софии Ротару в соцсетях и представители оставили краткую подпись.
"Ваше место никогда никому не занять!" - отметили в соцсетях.
На видео Пугачева обратила внимание на талант Ротару и восхитилась ней, как артисткой.
"Сонечка, твой талант, как и голос, он настолько крылат, звонок и чист, он парит над всем шоу-бизнесом. Твое место, поверь мне, никому никогда не занять! Поэтому стой подольше на этом святом месте и делай людей счастливыми своими песнями!" - сказала Примадонна.
Поклонники остались в восторге от кадров и написали свое мнение о певицах в комментариях.
"Две легенды, две великие артистки, браво";
"Две великие певицы";
"Две легенды. Две культовые певицы. Талантами наделяет Бог. Любовью наделяют люди. Долгих лет вам обеим. Делайте нас счастливыми", - отметили пользователи соцсети.
Отметим, как сообщал Главред певица Елена Тополя заявила о том, что хочет спеть дуэтом с певицей Софией Ротару. А вот Ротару не спешит отвечать на предложение и проигнорировала комментарий. Также украинская ведущая Маричка Падалко написала о желании записать интервью с артисткой, но она и на это предложение пока не ответила.
А также Филипп Киркоров, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, поздравил певицу Софию Ротару с днем рождения. Он сделал публикацию, в которой рассказал о первой встречи с певицей, также он показала совместные архивные фото.
О персоне: София Ротару
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
