"Твое место": как Алла Пугачева публично обратилась к Софии Ротару

Алла Пугачева всегда была благосклонной к Софии Ротару.

https://stars.glavred.info/tvoe-mesto-kak-alla-pugacheva-publichno-obratilas-k-sofii-rotaru-10704266.html Ссылка скопирована

София Ротару - новости / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару, Алла Пугачева

Кратко:

Как Алла Пугачева отзывалась о Софии Ротару раньше

Как поклонники оценили архивное видео

Появилось архивное видео, на котором российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, позвала Софию Ротару на сцену и высказала свое мнение о ней.

видео дня

Кадрами поделилась фан-страница Софии Ротару в соцсетях и представители оставили краткую подпись.

"Ваше место никогда никому не занять!" - отметили в соцсетях.

Алла Пугачева о Софии Ротару / фото: скрин instagram.com/sofiarotaru.forever/

На видео Пугачева обратила внимание на талант Ротару и восхитилась ней, как артисткой.

"Сонечка, твой талант, как и голос, он настолько крылат, звонок и чист, он парит над всем шоу-бизнесом. Твое место, поверь мне, никому никогда не занять! Поэтому стой подольше на этом святом месте и делай людей счастливыми своими песнями!" - сказала Примадонна.

Поклонники остались в восторге от кадров и написали свое мнение о певицах в комментариях.

"Две легенды, две великие артистки, браво";

"Две великие певицы";

"Две легенды. Две культовые певицы. Талантами наделяет Бог. Любовью наделяют люди. Долгих лет вам обеим. Делайте нас счастливыми", - отметили пользователи соцсети.

Комментарии к видео с Софией Ротару и Аллой Пугачевой / фото: скрин instagram.com/sofiarotaru.forever/

София Ротару / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

София Ротару - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред певица Елена Тополя заявила о том, что хочет спеть дуэтом с певицей Софией Ротару. А вот Ротару не спешит отвечать на предложение и проигнорировала комментарий. Также украинская ведущая Маричка Падалко написала о желании записать интервью с артисткой, но она и на это предложение пока не ответила.

А также Филипп Киркоров, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, поздравил певицу Софию Ротару с днем рождения. Он сделал публикацию, в которой рассказал о первой встречи с певицей, также он показала совместные архивные фото.

Вас может заинтересовать:

О персоне: София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".



Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред