"Такой сильный взрыв": украинские звезды эмоционально высказались об атаке РФ

В ночь на 10 октября российские войска осуществили массированный комбинированный удар по Украине, использовав ракеты и дроны. Под атаку попали Киев, Днепропетровская, Запорожская и Полтавская области. Есть погибшие, раненые и значительные разрушения. Основной удар оккупанты направили по объектам энергетической инфраструктуры.
Украинские знаменитости рассказали, как прошла для них эта тревожная ночь, и призвали мир не оставаться равнодушным, показав последствия очередного акта российского террора.
Дмитрий Монатик
После тревожной ночи певец Дмитрий Монатик признался в соцсетях, что особенно ощутил ценность поддержки и спокойствия. Артист напомнил, что сегодня мир отмечает День ментального здоровья, и именно в такие дни важно быть рядом друг с другом.
"После такой сложной ночи ценность этого дня ощущается еще сильнее. Во времена больших испытаний быть рядом - это уже очень много. Мы держимся и одновременно держимся за кого-то", - поделился артист.
Монатик присоединился к национальной галерее силы теплых действий "Прикосновения поддержки", инициированной программой ментального здоровья "Ты как?", и призвал украинцев не забывать об эмоциональном восстановлении даже во времена войны.
Даша Квиткова
Украинская блогер Даша Квиткова показала в своем Instagram трогательное фото, на котором ее сын спит в машине, укрываясь от обстрелов в укрытии.
"Мама, такой сильный взрыв", - поделилась Даша словами своего ребенка и призвала подписчиков беречь себя.
Григорий и Кристина Решетники
Украинский ведущий Григорий Решетник вместе с женой Кристиной рассказали, как спасались с детьми во время ночной атаки.
"Очень страшная и громкая ночь, бесконечная. Носим детей туда-обратно, хочется, чтобы они хоть как-то поспали. Правда, вскакивают каждый раз после взрывов. Ненависть к соседям укоренилась уже генетически. Желание одно - чтобы они распались, развалились, исчезли навсегда с карты мира. Но самое главное - искренняя благодарность нашим Силам Обороны - без вас не было бы нас", - написал Григорий.
Кристина Решетник поделилась видео, как их дети спят прямо на полу.
"Полный блэкаут в Киеве. Хорошо, что включилось экофлоу. Удары такие... так громко, не прекращаются", - сообщила жена ведущего.
Лиза Глинская
Бывшая участница и судья проекта "МастерШеф" Лиза Глинская опубликовала фото с маленькой дочкой, пытаясь поддержать своих подписчиков.
"И снова страшная ночь... Но мы продолжаем жить. Спасибо нашим защитникам, продолжаем донатить", - написала Глинская.
Ольга Сумская
Украинская актриса Ольга Сумская показала в Instagram видео последствий российской атаки, после которой обесточен левый берег Киева.
"Киев! Левый берег... Блэкаут", - прокомментировала актриса.
Сабина Мусина
Украинская предпринимательница и блогер Сабина Мусина поделилась видео с места обстрела, на котором видно поврежденную жилую многоэтажку.
"Без света, без воды, без сна - Киев дышит", - написала блогерша.
Екатерина Осадчая
Известная телеведущая Екатерина Осадчая также отреагировала на очередной обстрел столицы, обратив внимание не только на войну, но и на пасмурную осеннюю погоду, что усиливает ощущение тревоги.
"Ну война данность, потому что сосед глупый. А с погодой что? Можно не все на одну голову", - пожаловалась Осадчая.
