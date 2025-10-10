Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Такой сильный взрыв": украинские звезды эмоционально высказались об атаке РФ

Кристина Трохимчук
10 октября 2025, 11:08
34
Украинские знаменитости показали, как прятались от обстрелов РФ с детьми.
Ольга Сумская
Ольга Сумская прокомментировала атаку РФ 10 октября / фото: instagram.com, Ольга Сумская, t.me/dsns_kyiv_region

Вы узнаете:

  • РФ осуществила комбинированный удар по Украине
  • Как украинские звезды отреагировали на неспокойную ночь

В ночь на 10 октября российские войска осуществили массированный комбинированный удар по Украине, использовав ракеты и дроны. Под атаку попали Киев, Днепропетровская, Запорожская и Полтавская области. Есть погибшие, раненые и значительные разрушения. Основной удар оккупанты направили по объектам энергетической инфраструктуры.

Украинские знаменитости рассказали, как прошла для них эта тревожная ночь, и призвали мир не оставаться равнодушным, показав последствия очередного акта российского террора.

видео дня

Дмитрий Монатик

После тревожной ночи певец Дмитрий Монатик признался в соцсетях, что особенно ощутил ценность поддержки и спокойствия. Артист напомнил, что сегодня мир отмечает День ментального здоровья, и именно в такие дни важно быть рядом друг с другом.

"После такой сложной ночи ценность этого дня ощущается еще сильнее. Во времена больших испытаний быть рядом - это уже очень много. Мы держимся и одновременно держимся за кого-то", - поделился артист.

Дмитрий Монатик
Дмитрий Монатик присоединился к поддержке ментального здоровья / фото: instagram.com, Дмитрий Монатик

Монатик присоединился к национальной галерее силы теплых действий "Прикосновения поддержки", инициированной программой ментального здоровья "Ты как?", и призвал украинцев не забывать об эмоциональном восстановлении даже во времена войны.

Даша Квиткова

Украинская блогер Даша Квиткова показала в своем Instagram трогательное фото, на котором ее сын спит в машине, укрываясь от обстрелов в укрытии.

"Мама, такой сильный взрыв", - поделилась Даша словами своего ребенка и призвала подписчиков беречь себя.

Даша Квиткова
Даша Квиткова в укрытии с сыном / фото: instagram.com, Даша Квиткова

Григорий и Кристина Решетники

Украинский ведущий Григорий Решетник вместе с женой Кристиной рассказали, как спасались с детьми во время ночной атаки.

"Очень страшная и громкая ночь, бесконечная. Носим детей туда-обратно, хочется, чтобы они хоть как-то поспали. Правда, вскакивают каждый раз после взрывов. Ненависть к соседям укоренилась уже генетически. Желание одно - чтобы они распались, развалились, исчезли навсегда с карты мира. Но самое главное - искренняя благодарность нашим Силам Обороны - без вас не было бы нас", - написал Григорий.

Григорий Решетник
Григорий Решетник прокомментировал российскую атаку / фото: instagram.com, Григорий Решетник

Кристина Решетник поделилась видео, как их дети спят прямо на полу.

"Полный блэкаут в Киеве. Хорошо, что включилось экофлоу. Удары такие... так громко, не прекращаются", - сообщила жена ведущего.

Кристина Решетник
Дети Кристины Решетник спят на полу / фото: instagram.com, Кристина Решетник

Лиза Глинская

Бывшая участница и судья проекта "МастерШеф" Лиза Глинская опубликовала фото с маленькой дочкой, пытаясь поддержать своих подписчиков.

"И снова страшная ночь... Но мы продолжаем жить. Спасибо нашим защитникам, продолжаем донатить", - написала Глинская.

Лиза Глинская
Лиза Глинская с дочками пережили российскую атаку / фото: instagram.com, Лиза Глинская

Ольга Сумская

Украинская актриса Ольга Сумская показала в Instagram видео последствий российской атаки, после которой обесточен левый берег Киева.

"Киев! Левый берег... Блэкаут", - прокомментировала актриса.

Ольга Сумская
Ольга Сумская отреагировала на террористический удар РФ / фото: instagram.com, Ольга Сумская

Сабина Мусина

Украинская предпринимательница и блогер Сабина Мусина поделилась видео с места обстрела, на котором видно поврежденную жилую многоэтажку.

"Без света, без воды, без сна - Киев дышит", - написала блогерша.

Сабина Мусина
Сабина Мусина об атаке РФ 10 октября / фото: instagram.com, Сабина Мусина

Екатерина Осадчая

Известная телеведущая Екатерина Осадчая также отреагировала на очередной обстрел столицы, обратив внимание не только на войну, но и на пасмурную осеннюю погоду, что усиливает ощущение тревоги.

"Ну война данность, потому что сосед глупый. А с погодой что? Можно не все на одну голову", - пожаловалась Осадчая.

Катерина Осадчая
Екатерина Осадчая прокомментировала ночной удар РФ / фото: instagram.com, Екатерина Осадчая

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что в ночь на 28 сентября страна-террорист РФ осуществила очередной массированный обстрел Украины. Украинские звезды поделились, как пережили эту тревожную ночь, и обратились к миру, показав последствия российского террора.

Также бывшая невестка Виктора Ющенко - Лиза Ющенко, которая живет в стране-террористе РФ и за время полномасштабного вторжения РФ в Украину так и не высказала свою позицию, показала часть своей лакшери-жизни.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ выбрала цели и готовит новый удар по Украине: названы вероятные сроки обстрела

РФ выбрала цели и готовит новый удар по Украине: названы вероятные сроки обстрела

11:28Украина
Украина пережила одну из самых сильных атак: РФ выпустила почти 500 дронов и ракет

Украина пережила одну из самых сильных атак: РФ выпустила почти 500 дронов и ракет

11:03Война
Когда дадут свет украинцам после обстрелов: в Кабмине назвали четкие сроки

Когда дадут свет украинцам после обстрелов: в Кабмине назвали четкие сроки

10:50Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Часть Киева без света, метро работает с перебоями: свежие подробности ночной атаки РФ

Часть Киева без света, метро работает с перебоями: свежие подробности ночной атаки РФ

Ситуация хуже, чем кажется: сколько ракет Tomahawk получит Украина от США

Ситуация хуже, чем кажется: сколько ракет Tomahawk получит Украина от США

Украина впервые ударила ракетами Фламинго - что стало целью атаки и какие последствия

Украина впервые ударила ракетами Фламинго - что стало целью атаки и какие последствия

Доллар с евро стремительно рванули вверх: появился новый курс валют на 10 октября

Доллар с евро стремительно рванули вверх: появился новый курс валют на 10 октября

Почему 10 октября нельзя тяжело физически работать: какой церковный праздник

Почему 10 октября нельзя тяжело физически работать: какой церковный праздник

Последние новости

11:28

РФ выбрала цели и готовит новый удар по Украине: названы вероятные сроки обстрела

11:25

Обнаружили опухоль: в РФ экстренно госпитализировали Михаила Шуфутинского

11:08

"Такой сильный взрыв": украинские звезды эмоционально высказались об атаке РФ

11:03

Украина пережила одну из самых сильных атак: РФ выпустила почти 500 дронов и ракетФото

10:52

Не проедут даже 100 000 километров: какие автомобили очень быстро ломаются

"Циничная и просчитанная атака": РФ запустила по Украине более 450 дронов и 30 ракет"Циничная и просчитанная атака": РФ запустила по Украине более 450 дронов и 30 ракет
10:50

Когда дадут свет украинцам после обстрелов: в Кабмине назвали четкие сроки

10:48

В России сообщили о смерти звезды ШансонаВидео

10:33

Есть ли угроза блэкаутов из-за обстрелов РФ: в ДТЭК сделали важное заявление

10:25

Пенсию урежут до 25%: кому из украинцев оставят лишь четверть выплат

Реклама
10:24

"Нет виновных, только грусть": муж Лорак неожиданно заговорил о большой проблемеВидео

10:18

Удар РФ по Запорожью убил 7-летнего мальчика, его отец три года провёл в пленуВидео

09:58

Предки могли быть испанцами: какие фамилии указывают на интересные корни рода

09:55

Беременность: актриса Тышкевич сообщила о важном решении

09:15

Сестра Ефросининой засветила свой роскошный дом и внучку Ющенко

09:12

В Украине задержки поездов из-за "блэкаутов": где меняют графики отправлений

09:10

Есть можно не всегда: почему опята не так безопасны, как кажетсяВидео

08:16

Масштабная атака РФ на Запорожье: погиб 7-летний мальчик, его родители в больницеФото

08:10

Как Путин сталкивает Китай с Европоймнение

07:51

"Невозможно спрогнозировать сроки": в Украине вводят графики отключений света

06:58

В Киеве прогремели новые взрывы: первые подробностиФото

Реклама
06:49

Часть Киева без света, метро работает с перебоями: свежие подробности ночной атаки РФФотоВидео

06:10

Почему Трамп не получит Нобелевскую премию-2025мнение

06:00

"Из-за политических взглядов": вскрылась правда о Кристине Орбакайте

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке со средневековой девушкой за 29 сек

05:12

Гороскоп на завтра 11 октября: Тельцам - важное приглашение, Скорпионам - прибыль

04:30

Быстрые перемены и финансовая легкость: трем знакам зодиака улыбнется судьба

04:07

Список удивит многих - какие игрушки нельзя давать коту и почемуВидео

03:30

Треск, шорох и пропажа вещей: как угомонить духа, если он сердится или шалитВидео

03:28

В Киеве перебои со светом: РФ атакует столицу баллистикой

02:30

Запорожье под ударами оккупантов: в городе пожар и есть пострадавшие

02:00

Справится только гений головоломок: найдите "особенного" быка за 4 секунды

01:45

76-летний участник группы Кiss попал в ДТП - детали

01:30

"Меня держали под дулом пистолета": Мадонна сделала громкое признание

00:34

Как убрать царапины на авто за 30 секунд - дешевый и простой способ

00:15

Перед обстрелом все пошло не по плану: в РФ самоуничтожился гиперзвуковой МиГ-31

00:01

Баллистика и "Шахеды" атакуют Киев: прогремели громкие взрывы, есть пострадавшие

09 октября, четверг
23:54

Трамп заявил об исключении из НАТО одной из стран-членов

23:41

Министр цифровой трансформации показал романтику с женой: "Спасибо, что терпишь"

23:22

От чего обязательно нужно избавиться в этот день: приметы 10 октября

23:15

Зима близко, а враг выбрал новую тактику: нардеп раскрыл, к чему следует готовиться

Реклама
22:58

"Я большой ребенок": звезда "Домика на счастье" раскрыла секрет своего "тайного" брака

22:24

"Загнал себя в тупик": Жданов объяснил, почему Трамп уже не влияет на Путина

21:55

Не просто дизайн: что скрывает канистра с тремя ручками, кроме удобного хвата

21:31

Россия атакует Украину "Шахедами": дроны летят на столицу, раздаются взрывы

21:16

Звезды скоро принесут деньжат: ТОП-3 знака, которые станут богаче в октябре

21:03

Александр Терен заговорил о любви в его жизни: "С опытом приходит понимание"

21:01

США готовят переговоры в Китае - раскрыто, как должна закончиться война в Украине

21:00

На фронте погиб звезда КВН - первые детали

20:46

Украинских водителей начали штрафовать за незаметную отметку в правах: что известно

20:43

"Есть четкие планы": Зеленский заинтриговал заявлением о дальнобойном оружии

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять