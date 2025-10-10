"Из-за политических взглядов": вскрылась правда о Кристине Орбакайте

Вы узнаете:
- Иосиф Пригожин рассказал о Кристине Орбакайте
- Как он к ней относится
Российский продюсер Иосиф Пригожин, который поддерживает террористическое нападение РФ на Украину, высказал свое мнение о певице Кристине Орбакайте.
Как рассказал Пригожин российским пропагандистам, он не общается с артисткой из-за разных политических взглядов.
"Она прекрасный человек, очень комфортный. Мы с ней были друзьями. Сейчас, к сожалению, не общаемся. Время нас разделило. Не общаемся в том числе из-за политических взглядов", - отметил путинист.
Кстати, любитель диктатора Путина утверждает, что однажды подарил Орбакайте купленную для Валерии песню "Губки бантиком". Но даже из-за разногласий он по-прежнему хорошо к ней относится.
"Для меня она останется ангелом", — добавил Пригожин.
Что Кристина Орбакайте говорила о войне в Украине
В начале полномасштабной войны в Украине Кристина Орбакайте осудила террористическое вторжение, но позже она удалила свое высказывание из соцсетей. Певица переехала с семьей жить в США и прекратила выступать в стране-оккупанте после чреды отмен концертов.
О персоне: Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.
