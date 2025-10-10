"Из-за политических взглядов": вскрылась правда о Кристине Орбакайте

Путинист Пригожин оборвал общение с Кристиной Орбакайте

Иосиф Пригожин не принял позицию Кристины Орбакайте / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Иосиф Пригожин рассказал о Кристине Орбакайте

Как он к ней относится

Российский продюсер Иосиф Пригожин, который поддерживает террористическое нападение РФ на Украину, высказал свое мнение о певице Кристине Орбакайте.

Как рассказал Пригожин российским пропагандистам, он не общается с артисткой из-за разных политических взглядов.

"Она прекрасный человек, очень комфортный. Мы с ней были друзьями. Сейчас, к сожалению, не общаемся. Время нас разделило. Не общаемся в том числе из-за политических взглядов", - отметил путинист.

Кристина Орбакайте с мужем / фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Кстати, любитель диктатора Путина утверждает, что однажды подарил Орбакайте купленную для Валерии песню "Губки бантиком". Но даже из-за разногласий он по-прежнему хорошо к ней относится.

"Для меня она останется ангелом", — добавил Пригожин.

Кристина Орбакайте / фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Что Кристина Орбакайте говорила о войне в Украине

В начале полномасштабной войны в Украине Кристина Орбакайте осудила террористическое вторжение, но позже она удалила свое высказывание из соцсетей. Певица переехала с семьей жить в США и прекратила выступать в стране-оккупанте после чреды отмен концертов.

О персоне: Кристина Орбакайте Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

