В Турции Валерию и Пригожина ограбил таксист: путинистов лишили огромной суммы

Таксист присвоил себе 12 тысяч долларов за маршрут стоимостью 30 долларов.

В Турции Валерию и Пригожина ограбил таксист / коллаж: Главред, фото: t.me, Валерия

Водитель уговорил Пригожина провести оплату по терминалу

Пригожин успел сфотографировать машину таксиста

Российскую певицу Валерию и ее мужа, продюсера Иосифа Пригожина, которые поддерживают террористическое вторжение РФ в Украину, обманули на 12 тысяч долларов в Турции. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации источника, таксист присвоил себе 12 тысяч долларов (примерно один миллион рублей) за маршрут стоимостью 30 долларов. Водитель уговорил Пригожина провести оплату по терминалу еще до начала поездки. Затем он несколько раз заявлял, что произошли технические неполадки, и просил повторить манипуляции с терминалом.

В итоге, по данным Mash, поездка так и не состоялась. Однако Пригожин успел сфотографировать машину до того, как злоумышленник скрылся.

Сообщается, что стамбульская полиция смогла найти мошенника. Он принес извинения потерпевшим и вернул украденные деньги наличными. Уточняется также, что таксист неоднократно использовал такую схему, ссылаясь на "технические неполадки" при оплате поездки.

Иосиф Пригожин и Валерия - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее Иосиф Пригожин пожаловался, что его волнует зависимость жены Валерии на счет контроля питания. Продюсер отметил, что артистка даже в ресторане взвешивает еду, чтобы не переесть.

А также Иосиф Пригожин поделился, что он с Валерией слишком разные. У певицы свой взгляд на мир. Также он утверждает, что супруга всегда на его стороне, а их отношения построены на уважении и поддержке.

О персоне: Валерия Кто такая певица Валерия? Валерия — российская эстрадная певица, народная артистка России (2013), народная артистка Чеченской (2017) и Кабардино-Балкарской (2018) республик. Народная артистка ПМР (2016).

18 марта 2022 года выступила в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма под названием "Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента".

7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, Валерия была внесена в санкционный список Украины за "роль в российской пропаганде".

О персоне: Иосиф Пригожин Иосиф Пригожин — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: "Овация" как лучший "Продюсер года", "Лучший продюсер десятилетия" по версии телеканала "МУЗ-ТВ", "Лучший бизнесмен года".

В марте 2014 года подписал письмо президенту России Владимиру Путину в поддержку аннексии Крыма. Однако в августе 2016 года отрицал подписание им и супругой какого-либо документа.

В августе 2015 года СБУ внесла Пригожина в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.

