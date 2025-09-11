Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

В Турции Валерию и Пригожина ограбил таксист: путинистов лишили огромной суммы

Виталий Кирсанов
11 сентября 2025, 15:59
1769
Таксист присвоил себе 12 тысяч долларов за маршрут стоимостью 30 долларов.
В Турции Валерию и Пригожина ограбил таксист
В Турции Валерию и Пригожина ограбил таксист / коллаж: Главред, фото: t.me, Валерия

Кратко:

  • Водитель уговорил Пригожина провести оплату по терминалу
  • Пригожин успел сфотографировать машину таксиста

Российскую певицу Валерию и ее мужа, продюсера Иосифа Пригожина, которые поддерживают террористическое вторжение РФ в Украину, обманули на 12 тысяч долларов в Турции. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации источника, таксист присвоил себе 12 тысяч долларов (примерно один миллион рублей) за маршрут стоимостью 30 долларов. Водитель уговорил Пригожина провести оплату по терминалу еще до начала поездки. Затем он несколько раз заявлял, что произошли технические неполадки, и просил повторить манипуляции с терминалом.

видео дня

В итоге, по данным Mash, поездка так и не состоялась. Однако Пригожин успел сфотографировать машину до того, как злоумышленник скрылся.

Сообщается, что стамбульская полиция смогла найти мошенника. Он принес извинения потерпевшим и вернул украденные деньги наличными. Уточняется также, что таксист неоднократно использовал такую схему, ссылаясь на "технические неполадки" при оплате поездки.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Иосиф Пригожин и Валерия - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее Иосиф Пригожин пожаловался, что его волнует зависимость жены Валерии на счет контроля питания. Продюсер отметил, что артистка даже в ресторане взвешивает еду, чтобы не переесть.

А также Иосиф Пригожин поделился, что он с Валерией слишком разные. У певицы свой взгляд на мир. Также он утверждает, что супруга всегда на его стороне, а их отношения построены на уважении и поддержке.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Валерия

Кто такая певица Валерия?

Валерия — российская эстрадная певица, народная артистка России (2013), народная артистка Чеченской (2017) и Кабардино-Балкарской (2018) республик. Народная артистка ПМР (2016).
18 марта 2022 года выступила в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма под названием "Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента".
7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, Валерия была внесена в санкционный список Украины за "роль в российской пропаганде".

О персоне: Иосиф Пригожин

Иосиф Пригожин — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: "Овация" как лучший "Продюсер года", "Лучший продюсер десятилетия" по версии телеканала "МУЗ-ТВ", "Лучший бизнесмен года".
В марте 2014 года подписал письмо президенту России Владимиру Путину в поддержку аннексии Крыма. Однако в августе 2016 года отрицал подписание им и супругой какого-либо документа.
В августе 2015 года СБУ внесла Пригожина в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    скандал Турция Иосиф Пригожин Валерия новости шоу бизнеса
    Новости партнеров

    Главное за день

    Ещё
    Пилот не выжил: на Запорожском направлении разбился украинский Су-27

    Пилот не выжил: на Запорожском направлении разбился украинский Су-27

    16:55Война
    РФ запустила сценарий Крыма в Польше: какова цель атаки и что это меняет для Украины

    РФ запустила сценарий Крыма в Польше: какова цель атаки и что это меняет для Украины

    16:28Мир
    Лукашенко освободил более 50 политзаключенных: что взамен приготовили США

    Лукашенко освободил более 50 политзаключенных: что взамен приготовили США

    15:07Политика
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    На трех знаков зодиака свалятся большие деньги уже вот-вот: список счастливчиков

    На трех знаков зодиака свалятся большие деньги уже вот-вот: список счастливчиков

    "Помоги Филиппчику": Пугачева растоптала брак с Киркоровым в новом интервью

    "Помоги Филиппчику": Пугачева растоптала брак с Киркоровым в новом интервью

    Почему на самом деле Россия ударила по Польше - раскрыт скрытый замысел Кремля

    Почему на самом деле Россия ударила по Польше - раскрыт скрытый замысел Кремля

    Кармическое перерождение: каким ТОП-4 знакам зодиака повезет до конца сентября

    Кармическое перерождение: каким ТОП-4 знакам зодиака повезет до конца сентября

    Карта Deep State онлайн за 11 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

    Карта Deep State онлайн за 11 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

    Последние новости

    17:25

    Чем отличаются две картинки: за 8 секунд только самый внимательный даст ответ

    17:05

    В вашу жизнь ворвется счастье: что нужно сделать 12 сентября, приметы

    17:04

    Штрафа не будет: когда можно остановить авто на пешеходном переходеВидео

    16:59

    Хитрость советских хозяек: для чего в сахарницу кладут лавровый лист

    16:55

    Пилот не выжил: на Запорожском направлении разбился украинский Су-27

    Что готовит Россия в Донецкой области и чего ждать в других регионах: интервью со СнегиревымЧто готовит Россия в Донецкой области и чего ждать в других регионах: интервью со Снегиревым
    16:28

    РФ запустила сценарий Крыма в Польше: какова цель атаки и что это меняет для Украины

    16:24

    "Киев полностью несет ответственность": в Венгрии сделали скандальное заявление

    16:01

    С ними стоит быть осторожными: рейтинг самых мстительных знаков зодиака

    16:00

    Охомутала женатого: путинистка Лолита закрутила новый роман

    Реклама
    15:59

    В Турции Валерию и Пригожина ограбил таксист: путинистов лишили огромной суммы

    15:39

    Как сложить одежду в шкаф, чтобы защитить от моли: действенный и простой лайфхакВидео

    15:07

    Лукашенко освободил более 50 политзаключенных: что взамен приготовили США

    14:58

    Пара приобрела дом и была шокирована находкой в саду: что обнаружили новые хозяева

    14:34

    Чем отличаются две феи: только самый внимательный найдет отличия за 15 секунд

    14:31

    Во сколько обошлось сбитие дронов над Польшей: Bild назвал огромную сумму

    14:27

    "Слезы мешают": Марта Адамчук поделилась, какой совет Тины Кароль ей помогает

    14:25

    "Очень похоже на Путина": Зеленский ответил, почему РФ запустила дроны в ПольшуВидео

    14:19

    О старых ценах придется забыть: в Украине изменится стоимость молочных продуктов

    14:02

    Водители заметили в авто загадочный шарик возле лобового стекла: зачем он нужен

    13:57

    Звезда "Медового месяца" рассказал, как разочаровался в профессии

    Реклама
    13:51

    Евро спрыгнул с пьедестала: стоит ли украинцам скупать валюту с понедельника

    13:33

    Гости будут поражены, как это вкусно: рецепт салата за 5 минут

    13:29

    "Я должна успеть": Пугачева заговорила о смерти при детях

    13:17

    Купянск уже в полуокружении, на окраинах города идут бои – Снегирев

    13:02

    Подорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца года

    12:48

    Температура упадет до +16: какие области Украины накроют дожди и похолодание

    12:43

    Зеленская в роскошном костюме покорила саммит первых леди

    12:38

    Почему Польша не применила 5 статью НАТО: эксперт объяснил хитрость Кремля

    12:08

    Почему 12 сентября запрещено переедание: какой церковный праздник

    12:04

    Нина Матвиенко не стерпела: Мирзоян раскрыл, за что получал от звездной тещи

    12:02

    Более 60 тыс. целей за месяц: Сырский раскрыл масштабы дроновых ударов ВСУ

    11:54

    До 40 дронов в час: эксперт сказал, как сбивать Шахеды на подлёте к Киеву

    11:36

    Гороскоп Таро на сегодня 12 сентября: Тельцам - финансовое предупреждение, Девам - новое

    11:26

    "Редкий случай": мужчина ожил в морге после официальной смерти

    11:21

    После космической цены резкое падение: в Украине подешевел популярный овощ

    11:06

    Наши предки боялись встречи с ними: невероятные мифологические существа УкраиныВидео

    10:48

    Китайский гороскоп на завтра 12 сентября: Обезьянам помогут, Козам - перемены

    10:38

    Силы обороны провели зачистку в важном городе в Донецкой области - военный

    10:36

    "Серьёзный тест для Запада": эксперт объяснил цель атаки дронов РФ на Польшу

    10:31

    Жена больного Брюса Уиллиса шокировала решением о браке - детали

    Реклама
    10:04

    Конгресс США может восстановить поправку, которая запретит торговлю с РФ

    09:53

    Россия готовится к новой войне: в ISW сообщили о четком сигнале Кремля

    09:37

    Пять признаков того, что Вселенная дарит вам лучшее будущее

    09:33

    У РФ всего четыре таких корабля: в Черном море ГУР вывело из строя судно за $60 млн

    09:33

    Когда сценарий очевиден: почему война РФ обречена расползатьсямнение

    09:19

    "Времени мало": "Мадяр" обратился к полякам после вторжения "Шахедов"

    09:06

    Бритни Спирс ошарашила видео своего грязного, в собачих экскриментах, дома

    08:32

    Диверсия в Туле: пылает башня связи возле важного для оборонки РФ завода

    08:24

    Атака на Польшу: Путин и дальше будет наносить удары по Европе - Sky News

    08:16

    Карта Deep State онлайн за 11 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

    Новости Украины
    Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
    Сад и огород
    Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
    Культура
    Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
    Синоптик
    Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
    Мода и красота
    Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
    Новости шоу бизнеса
    Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
    Рецепты
    СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
    Лайфхаки и хитрости
    АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
    Экономика
    Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
    Поздравления
    С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять