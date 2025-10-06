"Как каминг-аут": Алексей Суханов поставил точку в сплетнях о личной жизни

Вы узнаете:
- Алексей Суханов опубликовал новое фото
- Что ему "приписали" поклонники
Украинский известный ведущий Алексей Суханов заинтриговал украинцев снимком с мужчиной и рассказал о происшедшем.
На своей странице в соцсетях знаменитость поздравил своего друга Андрея Прищепу с днем рождения. Публикацию Алексей дополнил общим фото с именинником, на котором он поцеловал его.
"Спасибо, что ты есть и что ты рядом, мой дорогой и такой важный Человек!" — написал Суханов.
Некоторые же подписчики Алексея намекнули, что ведущий совершил каминг-аут.
"Выглядит как каминг-аут";
"Выглядит так, будто Алексей хотел получить побольше комментариев под фото!";
"Искреннее фото, где понятно без слов", - отметили поклонники.
Также ведущий отметил, что проявление нежности между мужчинами — это не повод для сплетен.
"Если для Вас мужчина, который целует другого мужчину в щеку или в губы — что-то такое за пределами понятного, то чья это проблема? Работайте над собой! Ничего плохого или чего-то интимно-сексуального в этом нет! Только знак доброго и нежного отношения, потому что каждый из нас, независимо от пола, нуждается в нежности и доброте! Остальное — советский бред!" — заявил Алексей.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, певица Ани Лорак отпраздновала 47-летие и в честь праздника она побывала в Париже вместе с мужем Исааком Виджраку. Пара посетила ресторан с видом на Эйфелевую башню, а также Исаак исполнил для Лорак песню на французском языке.
А также военнослужащий Даниил Мирешкин отреагировал на то, что Тарас Цымбалюк показался в военной форме на сьемках. На своей странице в Instagram Даниил отметил, что его раздражает то, что на фоне всех скандалов Цымбалюк одел военную форму "Азова".
О персоне: Алексей Суханов
Алексей Суханов - украинский (в прошлом российский) журналист, теле- и радиоведущий. Ведущий украинского ток-шоу "Говорить Україна" на телеканале "Україна" (2012-2022), ведущий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканале 1+1 Украина (с 2023), сообщает Википедия.
