"Как каминг-аут": Алексей Суханов поставил точку в сплетнях о личной жизни

Элина Чигис
6 октября 2025, 20:43
Алексей Суханов ответил любознательным фанатам.
Алексей Суханов
Алексей Суханов наделал шума в Сети / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алексей Суханов

Вы узнаете:

  • Алексей Суханов опубликовал новое фото
  • Что ему "приписали" поклонники

Украинский известный ведущий Алексей Суханов заинтриговал украинцев снимком с мужчиной и рассказал о происшедшем.

На своей странице в соцсетях знаменитость поздравил своего друга Андрея Прищепу с днем рождения. Публикацию Алексей дополнил общим фото с именинником, на котором он поцеловал его.

"Спасибо, что ты есть и что ты рядом, мой дорогой и такой важный Человек!" — написал Суханов.

Алексей Суханов с другом
Алексей Суханов с другом / фото: instagram.com, Алексей Суханов

Некоторые же подписчики Алексея намекнули, что ведущий совершил каминг-аут.

"Выглядит как каминг-аут";

"Выглядит так, будто Алексей хотел получить побольше комментариев под фото!";

"Искреннее фото, где понятно без слов", - отметили поклонники.

Алексей Суханов резко ответил поклоннице
Алексей Суханов резко ответил поклоннице / фото: скрин instagram.com, Алексей Суханов

Также ведущий отметил, что проявление нежности между мужчинами — это не повод для сплетен.

"Если для Вас мужчина, который целует другого мужчину в щеку или в губы — что-то такое за пределами понятного, то чья это проблема? Работайте над собой! Ничего плохого или чего-то интимно-сексуального в этом нет! Только знак доброго и нежного отношения, потому что каждый из нас, независимо от пола, нуждается в нежности и доброте! Остальное — советский бред!" — заявил Алексей.

Отметим, как сообщал Главред, певица Ани Лорак отпраздновала 47-летие и в честь праздника она побывала в Париже вместе с мужем Исааком Виджраку. Пара посетила ресторан с видом на Эйфелевую башню, а также Исаак исполнил для Лорак песню на французском языке.

А также военнослужащий Даниил Мирешкин отреагировал на то, что Тарас Цымбалюк показался в военной форме на сьемках. На своей странице в Instagram Даниил отметил, что его раздражает то, что на фоне всех скандалов Цымбалюк одел военную форму "Азова".

О персоне: Алексей Суханов

Алексей Суханов - украинский (в прошлом российский) журналист, теле- и радиоведущий. Ведущий украинского ток-шоу "Говорить Україна" на телеканале "Україна" (2012-2022), ведущий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканале 1+1 Украина (с 2023), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса Алексей Суханов
