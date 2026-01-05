"Ненавижу ложь в лицо": участница "Холостяка" разнесла Цимбалюка после откровений

Дарья Романец обвинила Тараса Цимбалюка во лжи.

Дарья Романец осудила Тараса Цимбалюка / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дарья Романец

Вы узнаете:

Тарас Цимбалюк дал откровенное интервью

Дарья Романец прокомментировала слова бывшего Холостяка

Украинский актер и главный герой шоу "Холостяк 14" Тарас Цимбалюк дал большое интервью, в котором сделал сенсационные признания о своем участии в романтическом реалити. Слова звезды возмутили Дарью Романец, которая обратилась к нему в Instagram.

Владелица свадебного агентства возмутилась тем, что Тарас обратил внимание только на чувства Анастасии Половинкиной, проигнорировав эмоции всех остальных участниц. Дарья призналась, что интервью Холостяка шокировало ее, и обвинила Тараса в обмане.

Дарья Романец о интервью Тараса Цимбалюка / фото: instagram.com, Дарья Романец

"Очень неприятно, что Тарасу интересны только чувства Насти. А всех других, выходит, нет. То мне все равно, кто пойдет дальше, а вот Настю жаль, потому что она влюбилась. Это жесть. У меня шок от этого интервью. Особенно, когда Тарас в лицо мне сказал на съемках: "Я тут не играю"", — эмоционально высказалась Романец.

Участница также намекнула, что Цимбалюк понятия не имел, через что проходили девушки на проекте. В отличие от актера, они даже не получили за пережитое гонорар.

Тарас Цимбалюк - интервью Еве Коршик / фото: instagram.com, Дарья Романец

"Тарас, ты не жил со мной в палатках, в домах. Ты не представляешь, что это был за ужас у всех. Ненавижу ложь в лицо. И жаль слышать это от Тараса. Также бы хотела иметь просто гонорар за эти съемки, уважаемое СТБ", — написала Дарья.

Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

