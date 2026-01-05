Укр
"Ненавижу ложь в лицо": участница "Холостяка" разнесла Цимбалюка после откровений

Кристина Трохимчук
5 января 2026, 10:10
Дарья Романец обвинила Тараса Цимбалюка во лжи.
Дарья Романец осудила Тараса Цимбалюка
Дарья Романец осудила Тараса Цимбалюка / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дарья Романец

Вы узнаете:

  • Тарас Цимбалюк дал откровенное интервью
  • Дарья Романец прокомментировала слова бывшего Холостяка

Украинский актер и главный герой шоу "Холостяк 14" Тарас Цимбалюк дал большое интервью, в котором сделал сенсационные признания о своем участии в романтическом реалити. Слова звезды возмутили Дарью Романец, которая обратилась к нему в Instagram.

Владелица свадебного агентства возмутилась тем, что Тарас обратил внимание только на чувства Анастасии Половинкиной, проигнорировав эмоции всех остальных участниц. Дарья призналась, что интервью Холостяка шокировало ее, и обвинила Тараса в обмане.

видео дня
Дарья Романец о интервью Тараса Цимбалюка
Дарья Романец о интервью Тараса Цимбалюка / фото: instagram.com, Дарья Романец

"Очень неприятно, что Тарасу интересны только чувства Насти. А всех других, выходит, нет. То мне все равно, кто пойдет дальше, а вот Настю жаль, потому что она влюбилась. Это жесть. У меня шок от этого интервью. Особенно, когда Тарас в лицо мне сказал на съемках: "Я тут не играю"", — эмоционально высказалась Романец.

Участница также намекнула, что Цимбалюк понятия не имел, через что проходили девушки на проекте. В отличие от актера, они даже не получили за пережитое гонорар.

Тарас Цимбалюк - интервью Еве Коршик
Тарас Цимбалюк - интервью Еве Коршик / фото: instagram.com, Дарья Романец

"Тарас, ты не жил со мной в палатках, в домах. Ты не представляешь, что это был за ужас у всех. Ненавижу ложь в лицо. И жаль слышать это от Тараса. Также бы хотела иметь просто гонорар за эти съемки, уважаемое СТБ", — написала Дарья.

Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что украинская известная певица Настя Каменских, которая после языкового скандала переехала жить за границу, решила окончательно перейти на русский и испанский языки и объявила поклонникам, что хочет больших перемен.

Также жена украинского боксера Александра Усика вместе с мужем проводит зимние праздники в Буковеле, где решила выгулять роскошную шубу из натурального меха. На сайте бренда цена такой шубы превышает миллион гривен.

О персоне: Тарас Цымбалюк

Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

