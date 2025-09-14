"Напоминала игру в дворовой футбол": Суханов поделился откровением о новом романе

Алексей Суханов решился на очень личное признание.

Алексей Суханов личная жизнь - что ведущий говорит о новом романе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/suhanov.official

Алексей Суханов сейчас состоит в отношениях

Он признался, чем этот его роман отличается от предыдущих

Известный ведущий Алексей Суханов в апреле сообщил, что в его жизни появился особенный человек, с которым он хочет создать семью. В этих отношениях он также начал планировать свое будущее отцовство.

Новым признанием о таинственном партнере Суханов удивил в беседе с ТСН.ua. Он отметил, что прежде ему было очень сложно находить баланс между карьерой и любовью. Сейчас его представления об отношениях изменились.

"Я считаю, что у каждого есть назначение. Когда-то я расскажу вам о своей истории любви. Потому что раньше она всегда напоминала игру в дворовой футбол. И только сейчас я начинаю испытывать самое настоящее счастье. Но это жизненный опыт, мудрость и способность идти на уступки. Даже с собой", - поделился Алексей Суханов.

О персоне: Алексей Суханов Алексей Суханов - украинский (в прошлом российский) журналист, теле- и радиоведущий. Ведущий украинского ток-шоу "Говорить Україна" на телеканале "Україна" (2012-2022), ведущий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканале 1+1 Украина (с 2023), сообщает Википедия.

