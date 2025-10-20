"Больше не пара": Даша Трегубова заявила о переменах в личной жизни

Актриса Даша Трегубова рассказала о расставании.

https://stars.glavred.info/bolshe-ne-para-dasha-tregubova-zayavila-o-peremenah-v-lichnoy-zhizni-10707854.html Ссылка скопирована

Даша Трегубова рассталась с бойфрендом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Даша Трегубова

Вы узнаете:

Даша Трегубова заявила о расставании

Что случилось с ее отношениями

Украинская актриса и телеведущая Даша Трегубова заявила, что она рассталась со своим бойфрендом. Про изменения в личной жизни она рассказала программе "Ближче до зірок".

Звезда сериалов "Реванш" и "Коп з минулого" была в отношениях со своим молодым человеком более года. Даша рассказала, что они решили переформатировать их отношения, ведь нашлись вещи, которых не устраивали их. Разрыв пары произошел без драмы.

видео дня

Даша Трегубова - личная жизнь / фото: instagram.com, Даша Трегубова

"Месяц назад мы расстались с парнем, с которым встречались больше года. Это не драматично, если бы все было хорошо. Если что-то не подходит, надо делать так, чтобы все как-то переформатировалось. Мы в хороших отношениях остались, просто мы больше не пара", — поделилась Трегубова.

Даша Трегубова — личная жизнь

Телеведущая ранее была замужем за бизнесменом Дмитрием, однако их брак распался в 2011 году. По словам Дарьи Трегубовой, кризис у пары начался после рождения дочери Полины, которой сейчас уже 13 лет. Актриса признавалась, что причиной расставания стали разные взгляды на жизнь и семейные роли: Дмитрий хотел, чтобы она была домохозяйкой, тогда как Дарья стремилась к профессиональному развитию.

Даша Трегубова - развод / фото: instagram.com, Даша Трегубова

Позже Дарья откровенно рассказала, что после развода почти не оставалась одна, однако теперь хочет сосредоточиться на карьере.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинская певица Аурика Ротару рассказала, общается ли она с родной сестрой – певицей Софией Ротару. Раньше никто не верил родственнице легендарной певицы, что она живет в Украине, но после свежих фото Ротару из Киева все убедились в правдивости слов.

Также украинский общественный деятель Сергей Притула опубликовал в социальных сетях редкий семейный контент. Он собрал троих детей вместе с женой Екатериной на увлекательную прогулку. Притула с семьей посетил выставку Ukraine WOW.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Даша Трегубова Даша Трегубова - украинская телеведущая, актриса, сценаристка, продюсер и режиссер, сообщает Википедия. Была ведущей программы "Ранок з Інтером" на телеканале "Інтер". Участвовала в Конкурсе "Пані Україна-2006", завоевала титул 1-а Віце-Пані України. Работала креативным продюсером и главным редактором киноподразделения "Систерз продакшн". Постоянная экспертка проекта "Все буде добре", соведущая "Битви екстрасенсів" и других на канале СТБ: "Цієї миті рік потому", X-Фактор.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред