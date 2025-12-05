Невеста во второй раз: Майли Сайрус выходит замуж

Для "Ханны Монтаны" это будет второй брак.

https://stars.glavred.info/nevesta-vo-vtoroy-raz-mayli-sayrus-vyhodit-zamuzh-10721420.html Ссылка скопирована

Майли Сайрус муж - певица выходит замуж за Макса Морандо / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mileycyrus

Кратко:

Первого декабря появились слухи о помолвке Майли Сайрус и Макса Морандо

Позже звезда подтвердила, что выходит замуж за музыканта

Американская певица, актриса и автор песен Майли Сайрус готовится пойти под венец во второй раз. Звезда подтвердила, что ее избранник, музыкант и продюсер Макс Морандо, сделал ей предложение руки и сердца.

Об этом Сайрус рассказала на шоу "Доброе утро, Америка". Помолвка состоялась во время совместной поездки в Азию, и, похоже, была совершенной неожиданностью для Майли.

видео дня

"Меня нелегко удивить, потому что я люблю контролировать любую ситуацию, но я полностью расслабилась и, честно говоря, была очень, очень, очень удивлена", - цитирует певицу издание ВВС. Пара вместе уже четыре года.

К слову, слухи о помолвке Сайрус и Морандо после их совместного выхода на красную дорожку премьеры третьей части фильма "Аватар". На пальце Майли красовалось кольцо, которое впоследствии оказалось обручальным.

Miley Cyrus is engaged to musician Maxx Morando after 4 years of dating. pic.twitter.com/oNRfWJj4BC — Pop Crave (@PopCrave) December 2, 2025

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что у младшего сына Бекхэмов проблемы с законом. Круз Бекхэм нарушил закон дважды за последние два года. Звездный наследник уже понес наказание.

Также стало известно, что голливудский украинец Лев Шрайбер оказался в больнице. Представитель актера прокомментировал его состояние после госпитализации.

Читайте также:

О персоне: Майли Сайрус Майли Сайрус - американская певица, автор песен и актриса. Выступая сразу в нескольких жанрах, включая поп, хип-хоп, кантри, рок и экспериментальную музыку, в последнее время ее исполнению характерна фирменная хрипота в сочетании с контральто. Пять альбомов, записанных Сайрус, возглавили американский чарт Billboard 200, а всего в него вошло тринадцать пластинок артистки, что является одним из лучших результатов среди женщин в 21 веке. Ее личная жизнь, имидж, поведение и перформансы вызывают споры и широкое освещение в СМИ по всему миру. На 66-й ежегодной церемонии вручения наград Грэмми певица была удостоена двух премий за песню "Flowers" — в категориях "Лучшая запись года" и "Лучшее сольное поп-исполнение", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред