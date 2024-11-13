Это мое спасение: Дарья Петрожицкая рассказала о своих близких подругах среди звезд

Известная актриса Дарья Петрожицкая украсила обложку журнала Cosmopolitan Украина. Она стала одной из трех cover girl Cosmo в ноябре, вместе с партнершами по сериалу "Успеть до 30. Второй сезон" - Анной Кошмал и Анастасией Остреиновой.
В интервью изданию Дарья рассказала, какую роль играет женская дружба в ее жизни и кого из звезд может назвать настоящими подругами.
Актриса сериала "Успеть до 30" призналась, что с детства и до недавнего времени дружила преимущественно с мужчинами.
"Женская дружба - это для меня новинка и, пожалуй, настоящее спасение. С детства я обычно дружила с ребятами, ведь была пацанкой и мне было комфортнее с ними", - поделилась Дарья Петрожицкая.
Силу женской дружбы она открыла для себя лишь несколько лет назад, когда начала интересоваться обменом энергий и источниками ее пополнения. Тогда окончательно поняла, что женщине нужна женщина. Сейчас у Дарьи Петрожицкой аж три близкие подруги, и все они - известные актрисы.
"В моей жизни за последние годы появилось три очень близкие подруги: Ксюша Вертинская, Вера Кобзарь и Екатерина Варченко. Это моя энергия, мое спасение в трудные и радостные моменты. Это мой круг", - откровенно рассказала знаменитость.
Женская дружба является одной из ключевых тем сериала "Успеть до 30", второй сезон которого стартует на телеканале ТЕТ 18 ноября, в 22:00. Уже на следующей неделе зрители увидят продолжение приключений карьеристки Саши, провинциалки Любы, весельчака Фимы и кокетки Иры, которую сыграла Дарья Петрожицкая. Актриса убеждена, что "в каждой женщине есть Ирка", ведь ее героиня - это огонек и авантюра, и в продолжении комедийного сериала она будет готова на все, чтобы осуществить свою главную мечту до 30 - выйти замуж и найти настоящую любовь. Долгожданная премьера "Успеть до 30. Второй сезон" уже 18 ноября на ТЕТ.
Кто такая Дарья Петрожицкая?
Дарья Петрожицкая - украинская актриса театра и кино. Широкую известность получила благодаря роли в сериале "Папик". Заслуженная артистка Украины (2021). Принимала участие в десятом сезоне украинского вокального шоу "Голос страны" (дошла до финала), сообщает Википедия.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред писал, что Дарья Петрожицкая удивила поклонников новостью про свою помолвку. Артистка не стала сообщать о том, что она обручилась, на своих страницах в социальных сетях.
Ранее также Дарья Петрожицкая напугала своих поклонников. Она разместила в разделе Instagram-Stories на своей странице в соцсети Instagram фото с капельницей из больницы.
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