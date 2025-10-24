Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Живет с нами": Илона Гвоздева призналась, кто спас ее от развода

Кристина Трохимчук
24 октября 2025, 02:45
6
Брак звезды "Танцев со звездами" мог распасться.
Илона Гвоздева
Илона Гвоздева - что спасло брак с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Илона Гвоздева

Вы узнаете:

  • Что спасло брак Илоны Гвоздевой
  • Как она совмещает карьеру и воспитание детей

Украинский хореограф и звезда "Танцев со звездами" Илона Гвоздева рассказала в шоу "По домам", кто помог сохранить ее брак с мужем - бизнесменом Иваном Хомячуком. Знаменитость даже думала разводиться с мужем, но одно разумное решение танцовщицы смогло спасти их семью.

Гвоздева призналась, что вместе с ними в семейном доме также на постоянной основе проживает няня ее детей. Помощница стала для Илоны настоящим членом семьи. Хореограф признается, что это недешевое удовольствие, однако не жалеет о своем выборе.

видео дня
Илона Гвоздева
Илона Гвоздева с детьми / фото: instagram.com, Илона Гвоздева

"Да, она прямо живет с нами. Это дорого, но очень классно. Я счастливая женщина, благодаря няне. Это просто божественные люди. Надо им кланяться в ноги каждый раз. Она для меня больше, чем няня. Она для нас прямо член семьи", - рассказала звезда "Танцев со звездами".

Илона позаботилась, чтобы у няни была собственная комната в их доме, чтобы она всегда была рядом для ухода за детьми знаменитости. Гвоздева отметила, что именно решение взять помощницу по уходу за детьми смогло спасти ее брак и избежать развода.

Илона Гвоздева
Илона Гвоздева - почему не было развода / фото: instagram.com, Илона Гвоздева

"У нас есть отдельная комната, где она живет. И таким образом она, ухаживает за моими детьми. Учитывая все тревоги, я знаю, что мои дети всегда в безопасности, накормлены, ухожены и выгуляны на улице. И самый большой плюс, что я с мужем имею время на двоих. Поэтому это прекрасно. Я считаю, на сегодня няня - это не роскошь. Няня - это возможность уберечь семью", - подытожила хореограф.

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинская танцовщица и хореограф Илона Гвоздева передумала разводиться со своим мужем, бизнесменом Иваном Хомячуком. Она показала, как муж поздравил ее с 37-летием, опубликовав фото, на котором запечатлен поцелуй с ним.

Также сообщалось, что Илона Гвоздева решила развестись с мужем - бизнесменом Иваном Хомячуком. В официальном браке пара состоит 10 лет. У них двое общих детей - дочь Валерия и сын Доминик.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Илона Гвоздева

Илона Гвоздева стала известной в широких кругах после участия в проектах "Танцуют все", а затем "Танцы со звездами". Она украинская танцовщица, хореограф, а также педагог, сообщает Википедия. Основательница собственной студии танца Gvozdeva Dance Complex.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса Илона Гвоздева
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ЕС отложил выделение 140 млрд евро Украине из-за страха одной страны - Bloomberg

ЕС отложил выделение 140 млрд евро Украине из-за страха одной страны - Bloomberg

00:25Мир
В Белом доме выдвинули условие Путину по войне - что от него требуют

В Белом доме выдвинули условие Путину по войне - что от него требуют

22:07Мир
Свет будут выключать в течение 16 часов: новые графики отключений на 24 октября

Свет будут выключать в течение 16 часов: новые графики отключений на 24 октября

20:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 24 октября: Лошадям - уныние, Свиньям - отказ

Китайский гороскоп на завтра 24 октября: Лошадям - уныние, Свиньям - отказ

Карта Deep State онлайн за 23 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на сегодня 24 октября: Близнецам - веселая встреча, Козерогам - перемены

Гороскоп на сегодня 24 октября: Близнецам - веселая встреча, Козерогам - перемены

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Овнам - перемены, Тельцам - подарок, Близнецам - сила

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Овнам - перемены, Тельцам - подарок, Близнецам - сила

Как украинцам за считанные минуты согреть квартиру во время блэкаутов

Как украинцам за считанные минуты согреть квартиру во время блэкаутов

Последние новости

04:00

"Чтобы больше такое не ляпала": Леся Никитюк обратилась к известной актрисе

03:30

Судьба готовит подарок: трех знаков зодиака скоро ждет всплеск богатства

02:45

"Живет с нами": Илона Гвоздева призналась, кто спас ее от развода

02:02

Только один нюанс может заставить Путина закончить войну - о чем идет речьВидео

00:25

ЕС отложил выделение 140 млрд евро Украине из-за страха одной страны - Bloomberg

Теплоснабжение будет минимальным, газ могут подавать почасово: Корольчук - об отопительном сезоне 2025 годаТеплоснабжение будет минимальным, газ могут подавать почасово: Корольчук - об отопительном сезоне 2025 года
23 октября, четверг
23:12

Какие электромобили имеют самые долговечные аккумуляторы - определены 10 лидеров

22:14

Как сказать на украинском "однофамилец" - языковеды назвали правильный ответВидео

22:07

В Белом доме выдвинули условие Путину по войне - что от него требуютВидео

22:01

Географическая аномалия: почему 90% территории Австралии остается незаселенной

Реклама
21:36

Четыре знака Зодиака, которые с наибольшей вероятностью предадут ваше доверие

21:34

Уксус и апельсиновый сок: как смыть ногти без ацетона

21:14

Как оригинально хранить шарфы: профессионалы назвали 4 способа

21:13

"Ему было 55": как умер Дизель Яценко на самом деле

20:58

Почему опасно ставить зеркало в неправильных местах: будете удивлены количеством проблем

20:46

Засядько, Хаукин, Тимченко: почему мир не знает об этих украинских супергероях

20:45

Свет будут выключать в течение 16 часов: новые графики отключений на 24 октября

20:21

Смотрят на стену и лают - раскрыто, могут ли собаки чувствовать призраков

20:20

Опасность, которая может погубить: почему в Австралии нельзя купаться без колготок

20:20

"Это предатели": украинский шоумен разнес в пух и прах Потапа, Яму и Винника

20:19

Как правильно обрезать смородину осенью: советы для обильного урожая

Реклама
20:10

РФ заказала десятки ядерных "Калибров": в СМИ попали секретные документы

19:51

Около 5 миллионов: Зинченки засветили роскошные аксессуары

19:24

Путин впервые отреагировал на новые санкции США и выдал ультиматум Украине

19:21

Мощный шторм атакует Украину: в каких областях будет настоящий Армагеддон

19:10

Почему Трамп отменил встречу с Путиныммнение

19:01

Начнется "черная полоса": что нельзя брать в руки в праздник 24 октября, приметы

18:44

"Может будут завтра у нас": Зеленский заинтриговал заявлением о ракетах Tomahawk

18:23

Бюджет потерял минимум 300 млн грн из-за злоупотреблений связанной с Гетманцевым компании "М.С.Л.", - экономист

18:23

"Выбьет трон из-под Путина": названа интересная цель для ВСУВидео

18:21

Зеленский раскрыл детали плана окончания войны - какой первый шаг

17:54

Доллар взлетел до максимума с конца января, евро безумно подкочил: новый курс валют

17:48

Украинцев начали штрафовать за заборы в селе - можно влететь на "кругленькую сумму"Видео

17:29

Свежие, но провальные: эксперты назвали худшие авто 2025 года

17:18

"Как занервничал Путин": Зеленский заявил о начале переговоров по Tomahawk

16:59

Китай отвернулся от России после новых санкций Трампа - Reuters раскрыли детали

16:56

Освобождение Кучерова Яра: в ВСУ показали спасательную операцию по эвакуации гражданских

16:54

Без света, отопления, воды и газа: эксперт заявил о возможном тотальном блэкаутеВидео

16:43

Ирина Билык выдвинула претензии бывшему мужу - что сделал Дмитрий Коляденко

16:41

Паспорта в Украине будут оформлять по-новому - Рада приняла важные изменения

16:21

Секрет раскрыт - действительно ли золото Полуботка до сих пор лежит в Банке АнглииВидео

Реклама
16:11

"Мадьяр" обратился к венграм в годовщину революции 1956 года и пожелал сбросить с себя российское иго

16:09

"Мое бесплодие": аккаунт российской певицы взломали и узнали ее тайны

16:01

Нужно будет платить налоги: когда могут повыситься тарифы на такси в Украине

16:00

Россия рухнет за год: названо единственное условие крушения экономики Путина

15:51

Придется надевать шубу: украинцев предупредили о возможных проблемах с отоплением

15:31

Начался масштабный пожар: Генштаб раскрыл детали массированного удара по России

15:20

Как украинцам за считанные минуты согреть квартиру во время блэкаутов

15:16

Гороскоп Таро на 24 октября: Раку - смотреть вперед, Девам - не торопиться

15:04

В Украине есть настоящий город-музей: уникальное место, о котором мало кто знаетВидео

14:34

Штормовой ветер, дождь и резкое снижение температуры: в Украину идет похолодание

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять