"Живет с нами": Илона Гвоздева призналась, кто спас ее от развода

Украинский хореограф и звезда "Танцев со звездами" Илона Гвоздева рассказала в шоу "По домам", кто помог сохранить ее брак с мужем - бизнесменом Иваном Хомячуком. Знаменитость даже думала разводиться с мужем, но одно разумное решение танцовщицы смогло спасти их семью.
Гвоздева призналась, что вместе с ними в семейном доме также на постоянной основе проживает няня ее детей. Помощница стала для Илоны настоящим членом семьи. Хореограф признается, что это недешевое удовольствие, однако не жалеет о своем выборе.
"Да, она прямо живет с нами. Это дорого, но очень классно. Я счастливая женщина, благодаря няне. Это просто божественные люди. Надо им кланяться в ноги каждый раз. Она для меня больше, чем няня. Она для нас прямо член семьи", - рассказала звезда "Танцев со звездами".
Илона позаботилась, чтобы у няни была собственная комната в их доме, чтобы она всегда была рядом для ухода за детьми знаменитости. Гвоздева отметила, что именно решение взять помощницу по уходу за детьми смогло спасти ее брак и избежать развода.
"У нас есть отдельная комната, где она живет. И таким образом она, ухаживает за моими детьми. Учитывая все тревоги, я знаю, что мои дети всегда в безопасности, накормлены, ухожены и выгуляны на улице. И самый большой плюс, что я с мужем имею время на двоих. Поэтому это прекрасно. Я считаю, на сегодня няня - это не роскошь. Няня - это возможность уберечь семью", - подытожила хореограф.
О персоне: Илона Гвоздева
Илона Гвоздева стала известной в широких кругах после участия в проектах "Танцуют все", а затем "Танцы со звездами". Она украинская танцовщица, хореограф, а также педагог, сообщает Википедия. Основательница собственной студии танца Gvozdeva Dance Complex.
