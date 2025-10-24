"Живет с нами": Илона Гвоздева призналась, кто спас ее от развода

Брак звезды "Танцев со звездами" мог распасться.

https://stars.glavred.info/zhivet-s-nami-ilona-gvozdeva-priznalas-kto-spas-ee-ot-razvoda-10708988.html Ссылка скопирована

Илона Гвоздева - что спасло брак с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Илона Гвоздева

Вы узнаете:

Что спасло брак Илоны Гвоздевой

Как она совмещает карьеру и воспитание детей

Украинский хореограф и звезда "Танцев со звездами" Илона Гвоздева рассказала в шоу "По домам", кто помог сохранить ее брак с мужем - бизнесменом Иваном Хомячуком. Знаменитость даже думала разводиться с мужем, но одно разумное решение танцовщицы смогло спасти их семью.

Гвоздева призналась, что вместе с ними в семейном доме также на постоянной основе проживает няня ее детей. Помощница стала для Илоны настоящим членом семьи. Хореограф признается, что это недешевое удовольствие, однако не жалеет о своем выборе.

видео дня

Илона Гвоздева с детьми / фото: instagram.com, Илона Гвоздева

"Да, она прямо живет с нами. Это дорого, но очень классно. Я счастливая женщина, благодаря няне. Это просто божественные люди. Надо им кланяться в ноги каждый раз. Она для меня больше, чем няня. Она для нас прямо член семьи", - рассказала звезда "Танцев со звездами".

Илона позаботилась, чтобы у няни была собственная комната в их доме, чтобы она всегда была рядом для ухода за детьми знаменитости. Гвоздева отметила, что именно решение взять помощницу по уходу за детьми смогло спасти ее брак и избежать развода.

Илона Гвоздева - почему не было развода / фото: instagram.com, Илона Гвоздева

"У нас есть отдельная комната, где она живет. И таким образом она, ухаживает за моими детьми. Учитывая все тревоги, я знаю, что мои дети всегда в безопасности, накормлены, ухожены и выгуляны на улице. И самый большой плюс, что я с мужем имею время на двоих. Поэтому это прекрасно. Я считаю, на сегодня няня - это не роскошь. Няня - это возможность уберечь семью", - подытожила хореограф.

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинская танцовщица и хореограф Илона Гвоздева передумала разводиться со своим мужем, бизнесменом Иваном Хомячуком. Она показала, как муж поздравил ее с 37-летием, опубликовав фото, на котором запечатлен поцелуй с ним.

Также сообщалось, что Илона Гвоздева решила развестись с мужем - бизнесменом Иваном Хомячуком. В официальном браке пара состоит 10 лет. У них двое общих детей - дочь Валерия и сын Доминик.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Илона Гвоздева Илона Гвоздева стала известной в широких кругах после участия в проектах "Танцуют все", а затем "Танцы со звездами". Она украинская танцовщица, хореограф, а также педагог, сообщает Википедия. Основательница собственной студии танца Gvozdeva Dance Complex.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред