Илона Гвоздева тайно разводится с мужем - детали

Илона Гвоздева отважилась на серьезный шаг.

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Илона Гвоздева - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Илона Гвоздева

Кратко:

Илона Гвоздева подала на развод

Когда будут рассматривать дело

Украинская известная хореограф Илона Гвоздева решила развестись с мужем – бизнесменом Иваном Хомячуком.

Как стало известно, дело о разводе будет рассматриваться в Киево-Святошиснком районном суде 4 июля. На развод подала Гвоздева 19 марта, но пока не давала комментариев по поводу своего решения.

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Отметим, Илона перестала публиковать фото с мужем, а также не появляется с ним на публике, также раньше хореограф уже сообщала, что ее брак на грани развода.

Илона Гвоздева подала заявление в суд / фото: скрин court.gov.ua/fair/

Кстати, Гвоздева уже не впервые подает на развод, в 2017 году она также хотела развестись, но потом попросила суд не рассматривать заявление.

Илона Гвоздева с семьей / фото: instagram.com, Илона Гвоздева

У пары есть двое детей – дочь Валерия и сын Доминик, еще в августе Илона публично признавалась в любви мужу.

"15 лет вместе, из них 10 – в браке. Продолжаем танцевать и балансировать. Так много есть что написать, но я оставлю эти слова для тебя наедине. Просто люблю, просто твоя до конца и вопреки всему", - признавалась Гвоздева.

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Кто такая Илона Гвоздева? Гвоздева Илона стала известной в широких кругах после участия в проектах "Танцуют все", а потом "Танцы со звездами", она украинская танцовщица, хореограф, а также педагог. Основательница собственной студии танца Gvozdeva Dance Complex.

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