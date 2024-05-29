Гвоздева показала кружевное декольте от хирурга

Украинская танцовщица показала, как изменилась ее грудь после пластической операции.

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Илона Гвоздева похвасталась новой грудью/ Instagram ilonagvozdeva

Украинская танцовщица Илона Гвоздева поделилась неожиданными кадрами и призналась, что увеличила себе грудь.

Хореограф также поделилась фото, где похвасталась своими имплантами. Так, на своей странице в Instagram, Гвоздева показала свое фото в кружевном белье.

"Ну вот он результат мастера. Прошло ровно 6 месяцев с момента операции и я могу показать эту красоту! Хочу отметить, что результат зависит не только от мастера, но и от правильного прохождения послеоперационного периода. Следует придерживаться всех руководств и рекомендаций врача и сознательно следовать им", - написала она.

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Кто такая Илона Гвоздева Гвоздева Илона стала известной в широких кругах после участия в проектах "Танцуют все", а потом "Танцы со звездами", она украинская танцовщица, хореограф, а также педагог. Основательница собственной студии танца Gvozdeva Dance Complex.

Напомним, ранее Гвоздева призналась, что развод - тема, которая на ее с мужем повестке дня всплывает регулярно. Таким образом танцовщица держит отношения в тонусе.

Ранее украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская раскрыла новые подробности про дочерей, которых она усыновила в начале полномасштабной войны - почему молчала так долго, как они адаптировались, и пр.

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