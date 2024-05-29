Гвоздева показала кружевное декольте от хирурга

Украинская танцовщица Илона Гвоздева поделилась неожиданными кадрами и призналась, что увеличила себе грудь.
Хореограф также поделилась фото, где похвасталась своими имплантами. Так, на своей странице в Instagram, Гвоздева показала свое фото в кружевном белье.
"Ну вот он результат мастера. Прошло ровно 6 месяцев с момента операции и я могу показать эту красоту! Хочу отметить, что результат зависит не только от мастера, но и от правильного прохождения послеоперационного периода. Следует придерживаться всех руководств и рекомендаций врача и сознательно следовать им", - написала она.
Кто такая Илона Гвоздева
Гвоздева Илона стала известной в широких кругах после участия в проектах "Танцуют все", а потом "Танцы со звездами", она украинская танцовщица, хореограф, а также педагог. Основательница собственной студии танца Gvozdeva Dance Complex.
Напомним, ранее Гвоздева призналась, что развод - тема, которая на ее с мужем повестке дня всплывает регулярно. Таким образом танцовщица держит отношения в тонусе.
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