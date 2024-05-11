Спасибо, что жива: Илона Гвоздева попала ДТП и показала, что с ней

Илона Гвоздева попала в неприятную ситуацию.

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Илона Гвоздева попала в неприятную ситуацию/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Украинская танцор и хореограф Илона Гвоздева попала в аварию.

Об этом танцовщица сообщила на своей странице в Instagram. Так, артистка опубликовала ряд кадров с разбитой машиной. Впрочем, подробностей звезда раскрывать не стала. Только отметила, что в результате ДТП нет никаких пострадавших, хотя автомобиль все-таки придется ремонтировать.

"Как говорится, спасибо, что живы и кроме железа никто не пострадал, ни водители, ни прохожие! Кармический год наверняка не случайно дает мне знак – сбавить обороты, обратить внимание на свое здоровье и начать заботиться прежде всего о себе, а потом о других", - говорит она.

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Данная ситуация заставила танцовщицу задуматься о жизни. "Ситуация досадная. Все в жизни не случайно", - добавляет она.

Кто такой Влад Яма? Владислав Яма — украинский танцор, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" и "Модель XL". Член жюри "Лиги Смеха".

С начала войны Влад Яма живет в Америке. Говорят, что он заплатил пограничникам большую сумму, чтобы его выпустили за границу. За бегство его неоднократно хейтили.

В социальных сетях Влад крайне редко появляется, потому что каждый раз сталкивается с осуждением. Известно, что он несколько раз анонсировал благотворительные мероприятия, но они проходили на русском языке.

Напомним, ранее Гвоздева призналась, что развод - тема, которая на ее с мужем повестке дня всплывает регулярно. Таким образом танцовщица держит отношения в тонусе.

Ранее украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская раскрыла новые подробности про дочерей, которых она усыновила в начале полномасштабной войны - почему молчала так долго, как они адаптировались, и пр.

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