"Первые полгода не спала": Могилевская раскрыла новые подробности про дочерей

В конце прошлого года 48-летнюю Наталью Могилевскую заметили в одном из столичных супермаркетов с девочкой, которая называла ее мамой. Видео с артисткой стремительно разлетелось по Сети, и вынудило ее признаться - Могилевская взяла из детского дома двоих девочек.
"Если бы меня не сняли в том магазине, никто бы и не знал. И сегодня я просто хочу, чтобы все знали: да – это есть. Но знакомить с ними я не хочу", - говорит в интервью ТСН Наталья.
Также она рассказала, что пополнение в семье произошло еще весной, в начале полномасштабной войны, а молчать об этом ее мотивировала острая необходимость детей адаптироваться. "Дети были очень травмированы. Старшая девочка несколько раз спасала жизнь младшей. Им просто необходимо было время, чтобы адаптироваться в новую семью, чтобы мы могли прорасти друг друга. У меня младшая дочь первые полгода вообще не спала. Просто всю ночь руку держала на ней, чтобы она не плакала", - вспоминает звезда.
Сейчас Мишель и София называют Могилевскую мамой, что заставляет сердце артистки трепетать от радости. В беседе с Дмитрием Гордоном она рассказала, что сохранила семью дочерей неразлучной, ведь они - биологические сестры.
Также Наталья отметила, что ее секрет знали многие, но из уважения к семье, которая так нуждалась в приватности, смиренно его хранили: "На самом деле очень много людей знало. Я хочу поблагодарить всех, что они из уважения к ситуации держали тайну. Потому что много кто знал. Я благодарна, что два года нигде ничего не было известно. Это притом, что мы ходим в зоопарк. Даже в цирке были. Из известных людей, кто знал, – никто не сказал. Старшая учится в школе – до сих пор никто не знает, что это моя дочь. Никто не знает. Она учится, у нее просто... Я не буду говорить, какая фамилия".
Смотрите интервью Могилевской про дочерей для ТСН:
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