"Первые полгода не спала": Могилевская раскрыла новые подробности про дочерей

Наталья призналась, что вынудило ее молчать про свое счастье так долго.

https://stars.glavred.info/pervye-polgoda-ne-spala-mogilevskaya-raskryla-novye-podrobnosti-pro-docherey-10530107.html Ссылка скопирована

Наталья Могилевская стала мамой - новые детали про усыновление / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

В конце прошлого года 48-летнюю Наталью Могилевскую заметили в одном из столичных супермаркетов с девочкой, которая называла ее мамой. Видео с артисткой стремительно разлетелось по Сети, и вынудило ее признаться - Могилевская взяла из детского дома двоих девочек.

"Если бы меня не сняли в том магазине, никто бы и не знал. И сегодня я просто хочу, чтобы все знали: да – это есть. Но знакомить с ними я не хочу", - говорит в интервью ТСН Наталья.

Также она рассказала, что пополнение в семье произошло еще весной, в начале полномасштабной войны, а молчать об этом ее мотивировала острая необходимость детей адаптироваться. "Дети были очень травмированы. Старшая девочка несколько раз спасала жизнь младшей. Им просто необходимо было время, чтобы адаптироваться в новую семью, чтобы мы могли прорасти друг друга. У меня младшая дочь первые полгода вообще не спала. Просто всю ночь руку держала на ней, чтобы она не плакала", - вспоминает звезда.

Сейчас Мишель и София называют Могилевскую мамой, что заставляет сердце артистки трепетать от радости. В беседе с Дмитрием Гордоном она рассказала, что сохранила семью дочерей неразлучной, ведь они - биологические сестры.

Также Наталья отметила, что ее секрет знали многие, но из уважения к семье, которая так нуждалась в приватности, смиренно его хранили: "На самом деле очень много людей знало. Я хочу поблагодарить всех, что они из уважения к ситуации держали тайну. Потому что много кто знал. Я благодарна, что два года нигде ничего не было известно. Это притом, что мы ходим в зоопарк. Даже в цирке были. Из известных людей, кто знал, – никто не сказал. Старшая учится в школе – до сих пор никто не знает, что это моя дочь. Никто не знает. Она учится, у нее просто... Я не буду говорить, какая фамилия".

Смотрите интервью Могилевской про дочерей для ТСН:

Ранее красотка-дочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи, 19-летняя модель Дева Кассель, побаловала фанатов свежими фото с бойфрендом. Юные влюбленные вместе встретили Новый год.

Также турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу познакомил 12-летнюю дочь Софию от Ани Лорак с новой пассией. Ее мужчина впервые "засветил" на новогоднем фото у елки.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.