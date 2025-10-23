Разбитое сердце: София Ротару вспомнила умершего мужа в особый день

Певица София Ротару почтила память Анатолия Евдокименко.

София Ротару почтила память Анатолия Евдокименко / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

Известная украинская певица София Ротару почтила память своего умершего мужа, народного артиста и руководителя ансамбля "Червона рута" Анатолия Евдокименко. В 23-ю годовщину его смерти артистка опубликовала трогательное фото в своем Instagram.

Ротару выложила в Stories архивную фотографию Анатолия Евдокименко и добавила к посту эмоджи разбитого сердца и свечи памяти. Певица продемонстрировала, что помнит об умершем муже и скорбит после его потери даже через 23 года после смерти народного артиста.

Анатолий Евдокименко - единственный муж Софии Ротару / фото: instagram.com, София Ротару

София Ротару - семья

Личная жизнь Софии Ротару была связана с ее единственным мужем, музыкантом Анатолием Евдокименко. Они поженились в 1968 году и прожили вместе до его преждевременной смерти от инсульта в 2002 году. Ротару очень тяжело пережила эту потерю, на некоторое время приостанавливая концертную деятельность.

София Ротару с Анатолием Евдокименко / фото: instagram.com, София Ротару

В браке с Евдокименко родился единственный сын певицы, Руслан Евдокименко, который сейчас работает продюсером. София Ротару также является бабушкой двух внуков - Анатолия и Софии (названной в ее честь). После смерти мужа артистка больше не выходила замуж, сохраняя память о любимом.

Ранее Главред сообщал, что сестра Софии Ротару, певица Аурика Ротару рассказала о том, как ей звонили российские пропагандисты и предлагали снять сюжет. Артистка рассказала, что не согласилась на уговоры российских журналистов.

Также Аурика Ротару рассказала, общается ли она с родной сестрой - певицей Софией Ротару. Артистка напомнила, что раньше никто не верил ей, что София Михайловна живет в Украине, но после ее свежих фото из Киева все убедились в правдивости ее слов.

О персоне: София Ротару София Михайловна Ротару - советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Геройка Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграме, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

