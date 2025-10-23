Верка Сердючка задела Влада Яму: Данилко взорвал сеть новой песней

Вы узнаете:
Легенда украинской сцены Верка Сердючка наконец представила новую украиноязычную песню и исполнила ее на своем концерте, получив восторженную реакцию поклонников. Премьера певицы задела даже хореографа-беглеца Влад Яму, который отреагировал на песню в Instagram.
Во время своего концерта в Праге, который состоялся 21 октября, певица впервые исполнила песню "Два бокала просеко". Видео с выступления опубликовал в своем Instagram фотограф Ростислав Репка. Фанаты были в таком восторге от того, что Сердючка снова зазвучала на украинском языке, что певице пришлось несколько раз успокаивать аудиторию, ведь возгласы не давали ей спокойно исполнить песню.
Новая песня Верки Сердючки мгновенно покорила не только зрителей в зале, но и пользователей сети. В комментариях под видео фанаты засыпали публикацию огоньками и положительными отзывами. Не остался в стороне и хореограф Влад Яма, который после начала полномасштабной войны уехал за границу. Танцовщик коротко, но красноречиво оценил трек, написав: "TOP".
Новая песня Верки Сердючки "Два бокала просеко" - текст
Два бокала просеко - и я твоя,
Два бокала просеко - и вместе мы.
Два бокала просеко - и пусть люди скажут, что я сумасшедшая.
Два бокала просекко - и на карту все,
Два бокала просекко - и меня несет.
Забирай меня, забирай меня
Мы едем к тебе.
"Два бокала просеко" Верка Сердючка - слушать песню:
Андрей Данилко - украиноязычные песни
Андрей Данилко всегда последовательно отстаивал собственную позицию относительно своего репертуара. В мае этого года артист отметил, что не намерен переводить старые русскоязычные песни на украинский, ведь, по его словам, "так не получится создать качественный материал". В то же время шоумен подчеркнул, что в последнее время работает исключительно над украиноязычными композициями.
Ранее Главред сообщал, что украинский артист Андрей Данилко, известный под альтер-эго Верка Сердючка, резко высказался о творчестве молодых украинских исполнителей. Он заявил, что их песни звучат неискренне из-за одного слова - "домой".
Также беглый танцор Влад Яма, который покинул Украину с семьей в начале полномасштабного вторжения и обосновался в США, неожиданно решил напомнить о себе. Артист показал архивное фото времен расцвета своей карьеры на родине и похвастался отличной физической формой.
О персоне: Андрей Данилко
Андрей Данилко - украинский певец, актер, композитор, поэт-песенник. Выступает лично или как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка. В этом амплуа представлял Украину на Евровидении-2007 с песней "Dancing Lasha Tumbai" (2-е место). Народный артист Украины (2008). Выпустил 4 студийных альбома, 2 мини-альбома и 22 видеоклипа. На телевидении от своего имени и в арт-образе Сердючки появился в таких проектах, как "СВ-шоу", "Звезда + Звезда", "Х-фактор", "Маска", и др.
