Верка Сердючка задела Влада Яму: Данилко взорвал сеть новой песней

Кристина Трохимчук
23 октября 2025, 10:21
Влад Яма заностальгировал по украинской музыке.
Верка Сердючка, Влад Яма
Верка Сердючка представила новую песню - Влад Яма отреагировал / Коллаж: Главред, фото: instagram.com, Верка Сердючка, Влад Яма

Вы узнаете:

  • Верка Сердючка представила новую песню
  • Как отреагировал Влад Яма

Легенда украинской сцены Верка Сердючка наконец представила новую украиноязычную песню и исполнила ее на своем концерте, получив восторженную реакцию поклонников. Премьера певицы задела даже хореографа-беглеца Влад Яму, который отреагировал на песню в Instagram.

Во время своего концерта в Праге, который состоялся 21 октября, певица впервые исполнила песню "Два бокала просеко". Видео с выступления опубликовал в своем Instagram фотограф Ростислав Репка. Фанаты были в таком восторге от того, что Сердючка снова зазвучала на украинском языке, что певице пришлось несколько раз успокаивать аудиторию, ведь возгласы не давали ей спокойно исполнить песню.

Верка Сердючка
Верка Сердючка - Два бокала просекко / фото: instagram.com, rostickdesign

Новая песня Верки Сердючки мгновенно покорила не только зрителей в зале, но и пользователей сети. В комментариях под видео фанаты засыпали публикацию огоньками и положительными отзывами. Не остался в стороне и хореограф Влад Яма, который после начала полномасштабной войны уехал за границу. Танцовщик коротко, но красноречиво оценил трек, написав: "TOP".

Влад Яма
Влад Яма отреагировал на новую песню Сердючки / фото: instagram.com, rostickdesign

Новая песня Верки Сердючки "Два бокала просеко" - текст

Два бокала просеко - и я твоя,

Два бокала просеко - и вместе мы.

Два бокала просеко - и пусть люди скажут, что я сумасшедшая.

Два бокала просекко - и на карту все,

Два бокала просекко - и меня несет.

Забирай меня, забирай меня

Мы едем к тебе.

"Два бокала просеко" Верка Сердючка - слушать песню:

Андрей Данилко - украиноязычные песни

Андрей Данилко всегда последовательно отстаивал собственную позицию относительно своего репертуара. В мае этого года артист отметил, что не намерен переводить старые русскоязычные песни на украинский, ведь, по его словам, "так не получится создать качественный материал". В то же время шоумен подчеркнул, что в последнее время работает исключительно над украиноязычными композициями.

Верка Сердючка задела Влада Яму: Данилко взорвал сеть новой песней
Андрей Данилко / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что украинский артист Андрей Данилко, известный под альтер-эго Верка Сердючка, резко высказался о творчестве молодых украинских исполнителей. Он заявил, что их песни звучат неискренне из-за одного слова - "домой".

Также беглый танцор Влад Яма, который покинул Украину с семьей в начале полномасштабного вторжения и обосновался в США, неожиданно решил напомнить о себе. Артист показал архивное фото времен расцвета своей карьеры на родине и похвастался отличной физической формой.

О персоне: Андрей Данилко

Андрей Данилко - украинский певец, актер, композитор, поэт-песенник. Выступает лично или как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка. В этом амплуа представлял Украину на Евровидении-2007 с песней "Dancing Lasha Tumbai" (2-е место). Народный артист Украины (2008). Выпустил 4 студийных альбома, 2 мини-альбома и 22 видеоклипа. На телевидении от своего имени и в арт-образе Сердючки появился в таких проектах, как "СВ-шоу", "Звезда + Звезда", "Х-фактор", "Маска", и др.

Верка Сердючка Андрей Данилко Влад Яма новости шоу бизнеса
