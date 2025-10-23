"Здесь оставлю интригу": Александра Кучеренко назвала своего фаворита

Вы узнаете:
- Александра Кучеренко рассказала за какую футбольную команду болеет
- Чем она заинтриговала поклонников
Украинская известная модель и ведущая Александра Кучеренко заинтриговала поклонников своей новой публикацией.
На своей странице в соцсетях Александра опубликовала фото, на котором позировала в белой футболке, красной юбке и с короной в руках, также модель оставила подпись к снимку.
"Buenas tardes! Из этой фотографии всем сразу станет понятно, за кого болею в Лиге чемпионов. Ну, конечно, кроме любви к величественному футболу, с испанским клубом меня объединяет корона и счастливый номер 13, под которым в @realmadrid играет украинец. А еще… здесь оставлю интригу перед чем-то особенным", - написала Кучеренко.
Поклонники остались в восторге от снимка знаменитости и оставили много реакций в виде эмоджи сердечек.
Развод Александры Кучеренко и Дмитрия Комарова
Ранее стало известно, что Александра Кучеренко развелась с Дмитрием Комаровым. Эта новость удивила не только поклонников, но и близких друзей пары, ведь их отношения считали образцом крепкого брака.
Комаров и Кучеренко познакомились в 2016 году во время конкурса "Мисс Украина": Дмитрий входил в жюри, а Александра была одной из участниц. Впоследствии их объединила совместная работа над благотворительными проектами, переросшая в романтические отношения.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, продюсер Елена Мозговая обратилась к своим подписчикам и рассказала, что она решила. Знаменитость опубликовала фото на велотренажере, позировав в ярких лосинах и розовых кроссовках.
А также Наталья Могилевская рассказала о том, что с ней произошло во время съемок нового клипа. Артистка опубликовала видео, в подписи к которому поделилась с поклонниками, что ей понадобилась помощь врачей.
Вас может заинтересовать:
- Не блондинка: Ольга Сумская убрала свои длинные волосы впервые за много лет
- "К сожалению, погибли": в дом украинской ведущей попал дрон
- Россияне отомстили Алле Пугачевой - что произошло
О персоне: Александра Кучеренко
Александра Кучеренко - обладательница титула Мисс Украина 2016, украинская журналистка, ведущая программы "Звездный спорт" на телеканале ICTV, профессиональная танцовщица, модель, куратор благотворительного проекта "Наставничество". Ведущая футбольных и спортивных программ на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред