"Здесь оставлю интригу": Александра Кучеренко назвала своего фаворита

Александра Кучеренко показалась в необычном образе.

Александра Кучеренко показала новые фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александра Кучеренко

Вы узнаете:

Александра Кучеренко рассказала за какую футбольную команду болеет

Чем она заинтриговала поклонников

Украинская известная модель и ведущая Александра Кучеренко заинтриговала поклонников своей новой публикацией.

На своей странице в соцсетях Александра опубликовала фото, на котором позировала в белой футболке, красной юбке и с короной в руках, также модель оставила подпись к снимку.

"Buenas tardes! Из этой фотографии всем сразу станет понятно, за кого болею в Лиге чемпионов. Ну, конечно, кроме любви к величественному футболу, с испанским клубом меня объединяет корона и счастливый номер 13, под которым в @realmadrid играет украинец. А еще… здесь оставлю интригу перед чем-то особенным", - написала Кучеренко.

Александра Кучеренко в ярком образе / фото: скрин instagram.com, Александра Кучренко

Поклонники остались в восторге от снимка знаменитости и оставили много реакций в виде эмоджи сердечек.

Александра Кучеренко / фото: instagram.com, Александра Кучеренко

Развод Александры Кучеренко и Дмитрия Комарова

Ранее стало известно, что Александра Кучеренко развелась с Дмитрием Комаровым. Эта новость удивила не только поклонников, но и близких друзей пары, ведь их отношения считали образцом крепкого брака.

Комаров и Кучеренко познакомились в 2016 году во время конкурса "Мисс Украина": Дмитрий входил в жюри, а Александра была одной из участниц. Впоследствии их объединила совместная работа над благотворительными проектами, переросшая в романтические отношения.

Александра Кучеренко / инфографика: Главред

О персоне: Александра Кучеренко Александра Кучеренко - обладательница титула Мисс Украина 2016, украинская журналистка, ведущая программы "Звездный спорт" на телеканале ICTV, профессиональная танцовщица, модель, куратор благотворительного проекта "Наставничество". Ведущая футбольных и спортивных программ на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, сообщает Википедия.

