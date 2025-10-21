Россияне устроили провокацию Ротару - что произошло

Аурика Ротару категорически отказала пропагандистам.

Аурика Ротару о росТВ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

Россияне хотели снять сюжет о брате Ротару

Как отреагировала Аурика Ротару

Украинская известная певица Аурика Ротару рассказала о том, как ей звонили российские пропагандисты и предлагали снять сюжет.

В интервью Главкому Аурика подчеркнула, что не согласилась на уговоры журналистов.

"Где-то за год до начала полномасштабной войны с российского НТВ звонили мне и предлагали снять программу. Я говорю, зачем мне программа по НТВ? А они: "Ну это же и о вашем брате, у него юбилей". А я отвечаю: "А зачем о брате снимать? Он что, звезда, что ли? Зачем?". Искали какой-то повод. Я отказалась, мне это не нужно. А они: "Мы приедем, куда скажете". Я им говорю – не нужно приезжать, сниматься не буду, а брат тем более", – поделилась Ротару.

Аурика Ротару / фото: instagram.com, Аурика Ротару

Кстати, в 2021 году на НТВ все-таки вышел сюжет с Анатолием Ротару, который живет в селе Маршинцы, но ничего сенсационного он не рассказал.

Аурика Ротару / фото: instagram.com, Аурика Ротару

Кстати, после отказа, Аурике Ротару больше не звонили с росТВ.

"Нет, мне никто не звонил. Я вообще перестала общаться с кем-либо из России. У меня там нет родственников. Было несколько, которые не поняли войну, и я перестала с ними общаться… Спрашивал какой-то украинский журналист, не помню. Чтобы прокомментировала. А я ничего не могу комментировать, потому что ничего не знаю. То, что пишут там, это вообще выдумки. То, что им нужно, они то и пишут", – добавила певица.

О персоне: Аурика Ротару Аурика Ротру – украинская певица, народная артистка Украины, младшая сестра Софии Ротару.

Певческую деятельность начала в Черновицкой филармонии, где исполняла соло вместе с сестрой Лидией в ансамбле "Черемош", гастролировала по всей Украине.

Продолжила творческую деятельность в винницкой, затем в крымской филармонии. Гастролировала со своей сестрой Софией Ротару. Участвовала в фестивалях: "Крымские звезды" (Ялта), "Киевская весна" (Киев), "Белые ночи" (Петербург), "Ширше круг", "Песня года" (Москва, Киев).

