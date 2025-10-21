Украинская Сидни Кроуфорд: Сумская показала ретро-образ достойный Голливуда

Ольга Сумская опубликовала фото, которое сделала 25 лет назад.

https://stars.glavred.info/ukrainskaya-sidni-krouford-sumskaya-pokazala-retro-obraz-dostoynyy-gollivuda-10708184.html Ссылка скопирована

Ольга Сумская показала роскошный ретро-образ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Вы узнаете:

Ольга Сумская опубликовала архивное фото

На кого была похожа актриса в молодости

Известная украинская актриса Ольга Сумская поделилась своим роскошным архивным фото и вызвала волну ностальгии среди своих поклонников. Звезда показала в своем Instagram, как выглядела в 2000-х годах, когда только начинала активно сниматься в кино и на телевидении.

Актриса опубликовала фотографию 25-летней давности, на которой выглядела очень эффектно - будто из фильма "Красотка". На фото у Ольги длинные густые волосы, уложенные в мягкие локоны, которые красиво спадали на плечи. Образ дополнял яркий макияж с акцентом на глазах и губах, который подчеркивал ее естественную красоту.

видео дня

Ольга Сумская 25 лет назад / фото: instagram.com, Ольга Сумская

На снимке Ольга Сумская изображена в модной кожанке, которая была трендом начала 2000-х. Фото передает настроение того времени - легкий оттенок романтики, блеск гламура и элегантность, которая всегда была неотъемлемой чертой актрисы.

"Кажется, где-то 2000 год..." - написала артистка под фото.

Ольга Сумская - актриса / фото: instagram.com, Ольга Сумская

Фанаты были в восторге от фото Сумской и сравнили ее с голливудскими актрисами Синди Кроуфорд и Пенелопой Круз, которые считались эталоном женской красоты и эстетики. Также поклонники увидели визуальное сходство Ольги с героиней культового фильма "Красотка".

Поклонники нашли сходство образа с фильмом "Красотка" / фото: instagram.com, Ольга Сумская

Ольгу Сумскую сравнили с Синди Кроуфорд / фото: instagram.com, Ольга Сумская

Ольга Сумская похожа на Пенелопу Круз / фото: instagram.com, Ольга Сумская

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что актриса Наталья Сумская показала свое свежее фото из Львова, где жила с родителями десять лет. Знаменитость опубликовала снимок, на котором она предстала возле дома, где, вероятно, когда-то жила. На этом же месте Наталья фотографировалась с мамой в детстве.

Также украинская известная актриса Ольга Сумская обратилась к маме Анне Сумской, которая умерла в 2022 году. Ольга сделала публикацию в день рождения родного человека. Знаменитость опубликовала серию фото мамы, сделанные в разные годы, также на снимках появилась и Ольга в детстве.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Ольга Сумская Ольга Сумская - украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред