Украинская Сидни Кроуфорд: Сумская показала ретро-образ достойный Голливуда

Вы узнаете:
- Ольга Сумская опубликовала архивное фото
- На кого была похожа актриса в молодости
Известная украинская актриса Ольга Сумская поделилась своим роскошным архивным фото и вызвала волну ностальгии среди своих поклонников. Звезда показала в своем Instagram, как выглядела в 2000-х годах, когда только начинала активно сниматься в кино и на телевидении.
Актриса опубликовала фотографию 25-летней давности, на которой выглядела очень эффектно - будто из фильма "Красотка". На фото у Ольги длинные густые волосы, уложенные в мягкие локоны, которые красиво спадали на плечи. Образ дополнял яркий макияж с акцентом на глазах и губах, который подчеркивал ее естественную красоту.
На снимке Ольга Сумская изображена в модной кожанке, которая была трендом начала 2000-х. Фото передает настроение того времени - легкий оттенок романтики, блеск гламура и элегантность, которая всегда была неотъемлемой чертой актрисы.
"Кажется, где-то 2000 год..." - написала артистка под фото.
Фанаты были в восторге от фото Сумской и сравнили ее с голливудскими актрисами Синди Кроуфорд и Пенелопой Круз, которые считались эталоном женской красоты и эстетики. Также поклонники увидели визуальное сходство Ольги с героиней культового фильма "Красотка".
Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что актриса Наталья Сумская показала свое свежее фото из Львова, где жила с родителями десять лет. Знаменитость опубликовала снимок, на котором она предстала возле дома, где, вероятно, когда-то жила. На этом же месте Наталья фотографировалась с мамой в детстве.
Также украинская известная актриса Ольга Сумская обратилась к маме Анне Сумской, которая умерла в 2022 году. Ольга сделала публикацию в день рождения родного человека. Знаменитость опубликовала серию фото мамы, сделанные в разные годы, также на снимках появилась и Ольга в детстве.
Вас может заинтересовать:
- Уже официально Бражко: Даша Квиткова засветила свой новый паспорт
- Папина или мамина: в Сети появились новые фото Лизы Галкиной
- Жена футболиста Зинченко получила редкий подарок от Дэвида Бекхэма - детали
О персоне: Ольга Сумская
Ольга Сумская - украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред