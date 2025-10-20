Папина или мамина: в Сети появились новые фото Лизы Галкиной

Кратко:
- Максим Галкин поделился свежими снимками с Лизой
- В Сети обсуждают внешность девочки
В сентябре детям Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лизе и Гарри исполнилось 12 лет. Двойняшки входят в подростковый возраст, в связи с чем их внешность начинает значительно меняться.
Впрочем, юношеская угловатость Лизе Галкиной не страшна - на свежих фото, которые появились в блоге ее звездного отца в Instagram, девочка выглядит ослепительно. Она позирует в кадре в костюме пиратки - в платье с корсетом и пышной юбкой и с банданой на голове.
"Попутного ветра и тихого моря!" - подписал снимки с дочерью Максим Галкин. К пожеланиям присоединились и поклонники звездной семьи.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Максим Галкин - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что после одного из своих выступлений Максим Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей, которая решила выразить свое недовольство.
На другом концерте Максим Галкин перепел известный хит Степана Гиги и признался на украинском языке, кто помогает ему совершенствовать его навыки в соловьиной.
Читайте также:
- Гордон не сдержался: Максим Галкин взволновал фанатов юным видом
- Он отвечал за это: всплыла неожиданная причина отъезда Галкина и Пугачевой из РФ
- Максим Галкин оказался по уши в долгах - что произошло
О персоне: Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред