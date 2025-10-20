Папина или мамина: в Сети появились новые фото Лизы Галкиной

Максим Галкин опубликовал серию снимков дочери в необычном образе.

Лиза Галкина сейчас - дочь Пугачевой и Галкина появилась в новом образе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

В сентябре детям Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лизе и Гарри исполнилось 12 лет. Двойняшки входят в подростковый возраст, в связи с чем их внешность начинает значительно меняться.

Впрочем, юношеская угловатость Лизе Галкиной не страшна - на свежих фото, которые появились в блоге ее звездного отца в Instagram, девочка выглядит ослепительно. Она позирует в кадре в костюме пиратки - в платье с корсетом и пышной юбкой и с банданой на голове.

"Попутного ветра и тихого моря!" - подписал снимки с дочерью Максим Галкин. К пожеланиям присоединились и поклонники звездной семьи.

Лиза Галкина сейчас - дочь Пугачевой и Галкина появилась в новом образе / фото: instagram.com/maxgalkinru

О персоне: Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

