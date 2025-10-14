Укр
Ольга Сумская сделала важное признание - причина

Элина Чигис
14 октября 2025, 21:03
33
Ольга Сумская почтила память мамы.
Ольга Сумская
Ольга Сумская показала архивные фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Кратко:

  • Ольга Сумская скучает по маме
  • Какие фото с мамой она показала поклонникам

Украинская известная актриса Ольга Сумская обратилась к маме Анне Сумской, которая умерла в 2022 году.

На своей странице в соцсетях Ольга сделала публикацию в день рождения родного человека.

видео дня

"Мамочка… Родненькая… 14 октября… Сегодня 92 года со дня рождения… Твой теплый взгляд, доброе сердце, твоя сила любви всегда во мне", - написала актриса.

Ольга Сумская о маме
Ольга Сумская о маме / фото: скрин instagram.com, Ольга Сумская

Знаменитость опубликовала серию фото мамы, сделанные в разные годы, также на снимках показалась и Ольга в детстве.

Поклонники не прошли мимо публикации и высказали свою поддержку.

"Такие вы красивые!",

"Неповторимая наша",

"Светлая память вашей маме",

"У вас очень красивая мама", - отметили подписчики.

Анна Сумская
Анна Сумская / фото: instagram.com, Ольга Сумская

Карьера Анны Сумской

Анна Сумская – актриса театра и кино, заслуженная артистка Украины. Сыграла много ролей и стала одной из представительниц классической украинской сцены.

Ольга Сумская
Ольга Сумская / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Ольга Сумская - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Ольга Сумская рассказала поклонникам, что находилась в отпуске для перезагрузки. Актриса поделилась свежими фотографиями, на одном из которых она позировала в купальнике и показала свою идеальную фигуру. Кстати, Ольга уточнила, что побывала в Хмельницкой области.

А также время от времени в социальных сетях Ольга Сумская делает публикации с фотографиями "российской" дочери. Ранее она поздравила Тоню Паперную с днем рождения - ей исполнилось 35 лет. Ольга Вячеславовна также показала фото с дочерью из семейного архива - черно-белый снимок на котором она держит на руках совсем маленькую Тоню.

О персоне: Ольга Сумская

Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Ольга Сумская новости шоу бизнеса
