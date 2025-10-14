Ольга Сумская сделала важное признание - причина

Кратко:
- Ольга Сумская скучает по маме
- Какие фото с мамой она показала поклонникам
Украинская известная актриса Ольга Сумская обратилась к маме Анне Сумской, которая умерла в 2022 году.
На своей странице в соцсетях Ольга сделала публикацию в день рождения родного человека.
"Мамочка… Родненькая… 14 октября… Сегодня 92 года со дня рождения… Твой теплый взгляд, доброе сердце, твоя сила любви всегда во мне", - написала актриса.
Знаменитость опубликовала серию фото мамы, сделанные в разные годы, также на снимках показалась и Ольга в детстве.
Поклонники не прошли мимо публикации и высказали свою поддержку.
"Такие вы красивые!",
"Неповторимая наша",
"Светлая память вашей маме",
"У вас очень красивая мама", - отметили подписчики.
Карьера Анны Сумской
Анна Сумская – актриса театра и кино, заслуженная артистка Украины. Сыграла много ролей и стала одной из представительниц классической украинской сцены.
Отметим, как сообщал Главред, недавно Ольга Сумская рассказала поклонникам, что находилась в отпуске для перезагрузки. Актриса поделилась свежими фотографиями, на одном из которых она позировала в купальнике и показала свою идеальную фигуру. Кстати, Ольга уточнила, что побывала в Хмельницкой области.
А также время от времени в социальных сетях Ольга Сумская делает публикации с фотографиями "российской" дочери. Ранее она поздравила Тоню Паперную с днем рождения - ей исполнилось 35 лет. Ольга Вячеславовна также показала фото с дочерью из семейного архива - черно-белый снимок на котором она держит на руках совсем маленькую Тоню.
О персоне: Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
