"Не доехал один километр": Ольга Сумская сообщила о страшной трагедии

Алексей Наконечный воевал на фронте более трех лет.

Алексей Наконечный трагически погиб / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Мирослава Наконечная, pixabay.com/

Кратко:

Алексей Наконечный погиб в ДТП

Кто сообщил о трагедии

Украинский известный актер и военнослужащий Алексей Наконечный погиб в автокатастрофе.

Как сообщила актриса Ольга Сумская в своих соцсетях, актер погиб во время возвращения в свою часть после отпустка. Алексей навещал жену, которая болела, и трехмесячного сына.

"Погиб, не доехав до части один километр. Возвращался из краткосрочного отпуска, где посещал больную жену с трехмесячным сыном. Погиб в ДТП, поэтому выплат семье не положено…" — написала Ольга.

Ольга Сумская о трагедии / фото: скрин instagram.com, Ольга Сумская

Трагическую новость подтвердил председатель правления Союза морских пехотинцев Украины Юрий Голодов, а также жена погибшего Мирослава.

"Любимый мой! Я не верю и никогда в это не поверю! Ты навсегда будешь для нас лучшим папой и моим миром! Но теперь ты на небе. Я не знаю, как дальше без тебя! Я всегда отгоняла эти страшные мысли! Но я обещаю, что научусь и справлюсь! Ради нашего сыночка!" — высказалась вдова.

