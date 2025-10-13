Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Не доехал один километр": Ольга Сумская сообщила о страшной трагедии

Элина Чигис
13 октября 2025, 21:14
419
Алексей Наконечный воевал на фронте более трех лет.
Алексей Наконечный трагически погиб
Алексей Наконечный трагически погиб / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Мирослава Наконечная, pixabay.com/

Кратко:

  • Алексей Наконечный погиб в ДТП
  • Кто сообщил о трагедии

Украинский известный актер и военнослужащий Алексей Наконечный погиб в автокатастрофе.

Как сообщила актриса Ольга Сумская в своих соцсетях, актер погиб во время возвращения в свою часть после отпустка. Алексей навещал жену, которая болела, и трехмесячного сына.

видео дня

"Погиб, не доехав до части один километр. Возвращался из краткосрочного отпуска, где посещал больную жену с трехмесячным сыном. Погиб в ДТП, поэтому выплат семье не положено…" — написала Ольга.

Ольга Сумская о трагедии
Ольга Сумская о трагедии / фото: скрин instagram.com, Ольга Сумская

Трагическую новость подтвердил председатель правления Союза морских пехотинцев Украины Юрий Голодов, а также жена погибшего Мирослава.

"Любимый мой! Я не верю и никогда в это не поверю! Ты навсегда будешь для нас лучшим папой и моим миром! Но теперь ты на небе. Я не знаю, как дальше без тебя! Я всегда отгоняла эти страшные мысли! Но я обещаю, что научусь и справлюсь! Ради нашего сыночка!" — высказалась вдова.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, младшая дочь Игоря Николаева отпраздновала 10-летие, но глава семейства не смог поздравить ее лично. Николаев уехал от семьи на гастроли и поздравил дочь только в соцсетях.

А также Алла Пугачева и Максим Галкин посетили спектакль Семена Трескунова и Алексея Кортнева. Кстати, Пугачева и Галкин периодически посещают разные концерты и спектакли знаменитостей, которые уехали жить из России за границу.

Вас может заинтересовать:

Кто из известных людей ушел защищать Украину

Знаменитости, которые взяли оружие в руки и пошли защищать роднуюстрану после начала террористического вторжения РФ в Украину: Саша Положинский, Олег Сенцов, Андрей Хливнюк, Женя Галич, Александр Печерица, Дмитрий Дикусар, Ахтем Саитаблаев, Виктор Бронюк, Илья Рыбальченко, Тамерлан, Даниель Салем, Yarmak, Гарик Бирча, Коля Серга, Андрей Фединчик, Евгений Терехов, Орест Дрималовский и другие.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Ольга Сумская новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Самолеты и "Искандеры" уже на старте: массированный удар может быть в течение 24 часов

Самолеты и "Искандеры" уже на старте: массированный удар может быть в течение 24 часов

21:25Война
"Мы ожидаем проблем": Зеленский сделал тревожный прогноз по свету и газу

"Мы ожидаем проблем": Зеленский сделал тревожный прогноз по свету и газу

20:42Война
Серая зона возле Серебрянки растет, но есть нюанс: эксперты раскрыли неожиданный факт

Серая зона возле Серебрянки растет, но есть нюанс: эксперты раскрыли неожиданный факт

20:00Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Ольга Сумская лишилась бизнеса - что произошло

Ольга Сумская лишилась бизнеса - что произошло

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с художницей за 19 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с художницей за 19 секунд

Папина колыбельная: счастливая Никитюк показала сына на руках у жениха-военного

Папина колыбельная: счастливая Никитюк показала сына на руках у жениха-военного

Как заставить зимние шины "жить дольше": простая хитрость от опытного механика

Как заставить зимние шины "жить дольше": простая хитрость от опытного механика

Гороскоп на завтра 14 октября: Овнам - подлость, Весам - грандиозные перемены

Гороскоп на завтра 14 октября: Овнам - подлость, Весам - грандиозные перемены

Последние новости

21:48

Потеряете защиту и придут болезни: строгие приметы 14 октября

21:36

ChatGPT и большие языковые модели: как изменилось представление об интеллекте

21:25

Самолеты и "Искандеры" уже на старте: массированный удар может быть в течение 24 часов

21:14

"Не доехал один километр": Ольга Сумская сообщила о страшной трагедии

20:55

Когда ABS не спасает: эксперт раскрыл метод, который поможет избежать заноса зимойВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

20:42

"Мы ожидаем проблем": Зеленский сделал тревожный прогноз по свету и газуВидео

20:27

Как алкоголь перепрограммирует мозг: научное объяснение бессмысленных поступков

20:24

Простой секрет идеальной пасты: главную ошибку допускают почти всеВидео

20:13

"И на русском": Потап попал в новый скандал в США

Реклама
20:00

Серая зона возле Серебрянки растет, но есть нюанс: эксперты раскрыли неожиданный факт

19:53

Использование ИИ-актрисы в фильмах - показали нового персонажа

19:41

Влупит -5, снег будет даже в Киеве: синоптики предупредили о похолодании

19:30

Зеленский после двух разговоров встретится с Трампом с глазу на глаз - что известноВидео

19:11

Приняты сверхважные решения: Зеленский открыто рассказал детали со Ставки

19:10

Миссия Томагавков: что ждет РФмнение

19:05

Настоящий убийца известкового налета: простое решение для блестящей ваннойВидео

19:02

Какая разница между словами "шкОда" и "шкодА" - раскрыт малоизвестный нюансВидео

18:51

Морковь и свекла принесут обильный урожай: "золотые" дни для подзимнего посеваВидео

18:39

47-летняя украинская ведущая рассекретила имя новорожденного сына

18:25

Доллар и евро растут: НБУ дал новый курс валют на 14 октября

Реклама
18:00

Зеленский назвал "последний ход Путина" и рассказал, как завершить войну в Украине

17:59

Секрет идеальной яичницы: два простых ингредиента творят настоящие чудесаВидео

17:54

Мощность увеличилась до восьми баллов: Украина под атакой жесткой магнитной бури

17:11

Питается за счет других: в Украине есть "растение-вампир" - как оно выглядит

17:05

Не Киев: неизвестная история города, который дважды был столицей и дал миру трех гениев

16:58

Обман века: собака придумала гениальный трюк и стащила вкусное лакомство

16:50

Когда выйдет 4 сезон "Бриджертонов": Netflix объявил дату премьеры

16:44

Когда в Украине стартует отопительный сезон: Минэнерго поставило точку в вопросе

16:27

"Город не был готов к обороне, там хаос": лейтенант ВСУ удивил новостями с фронта

16:22

223 подъема с переворотом: 6-летняя украинская гимнастка установила мировой рекорд

16:13

"Мотанка" Софии Нерсесян: что значит песня, с которой Украина выступит на Детском Евровидении-2025Видео

16:03

Изменился до неузнаваемости: как сложилась судьба парня из клипа Freestyler

15:58

Грибы возле дома – удача или угроза: правда, которую мало кто знаетВидео

15:53

"Готов к пополнению": MELOVIN сообщил о неожиданных изменениях в жизни

15:44

"О чем, черт возьми, вы говорили 5 часов?": Трамп жестко высказался о переговорах с Путиным

15:04

Глава разведки Германии предупредил об угрозе нападения России и забил тревогу

14:56

Интернет "пойдет на взлет": просто отодвиньте роутер от одного "вредителя"Видео

14:38

Алан Бадоев обратился к дочери, которая живет заграницей - что он сказал

14:34

Удары по НПЗ России не являются решающими, но они сильно "бьют" по Путину - NYT

14:17

"Зарабатывать на украинцах": всплыла правда о предательнице Лорак

Реклама
14:01

С синяками: Даша Квиткова оказалась в больнице

13:58

Секретное оружие против плесени: "ядерная" смесь творит настоящие чудесаВидео

13:38

Украину накроют похолодание и дожди: как изменится погода в ближайшие дни

13:36

Какой рейтинг у Зеленского и сколько украинцев ему доверяют – опрос

13:12

Родственница Нины Матвиенко: кто победил в Нацотборе на Детское Евровидение-2025

13:03

Как будет по-украински "пододеяльник": мало кто знает правильный ответВидео

12:42

Сытный и наваристый: рецепт очень вкусного супа с изюминкойВидео

12:18

Почему 14 октября нельзя много работать по дому: какой церковный праздник

12:03

"Великий день и новое начало": Трамп объявил о завершении войны в Газе

11:54

"Новый роман": известный режиссер рассекретил отношения с Наталкой Денисенко

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять