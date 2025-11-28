Укр
Подрастает конкурентка: двухлетняя дочь Серены Уильямс вышла на корт

Анна Подгорная
28 ноября 2025, 01:30
Уильямс показала будущую звезду тенниса.
Серена Уильямс с дочерью
Серена Уильямс дети - спортсменка сыграла в теннис с дочерью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/serenawilliams

  • Серена Уильямс делится своей любовью к спорту с детьми
  • Ее младшая дочь делает первые шаги на теннисном корте

Американская теннисистка Серена Уильямс завершила спортивную карьеру в 2022 году, однако любовь к теннису она сохранила. И прививает ее младшему поколению. Регулярные тренировки она теперь может разделить со своими детьми.

На днях Уильямс умилила серией фото с двухлетней Адирой - ее младшей дочерью. Девочка вышла с мамой на корт и даже пыталась орудовать ракеткой и повторять движения за Сереной.

"Это я - разделяю свою страсть к теннису со своей младшей дочерью", - подписала снимки спортсменка. В комментариях поклонники Серены Уильямс выражают уверенность, что в лице Адиры растет достойная замена маме-чемпионке.

Серена Уильямс с дочерью
Серена Уильямс дети - спортсменка сыграла в теннис с дочерью / фото: instagram.com/serenawilliams
Серена Уильямс с дочерью
Серена Уильямс дети - спортсменка сыграла в теннис с дочерью / фото: instagram.com/serenawilliams
Серена Уильямс с дочерью
Серена Уильямс дети - спортсменка сыграла в теннис с дочерью / фото: instagram.com/serenawilliams

О персоне: Серена Уильямс

Серена Уильямс - американская профессиональная теннисистка. Восемь раз признавалась Первой ракеткой мира. Четырехкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах и обладатель некалендарного Большого шлема в одиночном и парном разрядах, а также единственная как среди мужчин, так и среди женщин обладательница карьерного "Золотого шлема" (включающего победы во всех четырех турнирах Большого шлема и на Олимпийских играх) в одиночном и парном разрядах. В общей сложности на ее счету 38 побед в турнирах Большого шлема, сообщает Википедия.

