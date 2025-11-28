Укр
"Брось Тараса": участница "Холостяка" раскрыла, почему девушки уходят от Цимбалюка

Кристина Трохимчук
28 ноября 2025, 11:50
Почему участницы "Холостяка" больше не хотят участвовать в шоу.
Холостяк 14
Холостяк 14 - почему участницы покидают шоу / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк, Надежда Авараменко

Вы узнаете:

  • Надежда Авраменко дала интервью
  • Почему участницы "Холостяка" добровольно покидают проект

Участница "Холостяка-14" Надежда Авраменко в интервью РБК-Украина раскрыла, почему девушки больше не хотят бороться за сердце актера Тараса Цимбалюка. Зрители шоу уже назвали это явление челенджем "Брось Тараса".

С начала 14 сезона "Холостяка" проект по собственному желанию покинули уже четыре участницы. Первой "бросить Тараса" решила Наталья из ГСЧС еще до первой церемонии роз. Следующей шоу со скандалом покинула "Мисс Украина 2023" София Шамия. Диана Зотова позже заявила, что сама приняла решение уйти из-за чувств к бывшему парню, хотя на проекте это показали как решение Холостяка. Последней с шоу ушла Юлия Коренюк, объяснив свой уход длительной разлукой с сыном.

Покинь Тараса
"Брось Тараса" начала участница Наталия / скрин из соцсетей
Тарас Цимбалюк
Девушки покидают Тараса Цимбалюка / скрин из соцсетей
Холостяк
Холостяк покидают участницы / скрин из соцсетей

Зрители не могли не заметить тревожную тенденцию и начали шутить, что проект пора переименовать в "Брось Тараса". Надежда Авраменко, которая ушла в четвертом выпуске, рассказала, что девушки принимали такие решения, исходя из своего ментального состояния.

"Это же все моральное состояние, кому-то трудно и они выбирают уйти. Я не осуждаю, потому что кому-то даются съемки сложнее и все", — объяснила она.

Надежда Авраменко
Надежда Авраменко на свидании с Тарасом Цимбалюком / фото: instagram.com, Надежда Авраменко

Надежда отметила, что условия проживания на проекте были неплохими, но напряженные съемки могли сказаться на участницах. При этом она не считает, что монтаж сильно исказил реальную картину.

"Если бы они читали договор, который подписывали, то там все подробно расписано. Со своей стороны и из того, что я видела — не могу сказать что-то плохое по монтажу... Просто было много съемок, было где-то моментами немножко сложнее. Но мы знали, куда идем. Нас предупреждали о съемках, в целом не могу сказать, что у нас были плохие условия", — высказалась Авраменко.

О реалити-шоу "Холостяк"

"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

