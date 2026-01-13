Беременная Бех-Романчук пожаловалась на свои "габариты": "Выглядит именно так"

Кратко:
- Марина Бех-Романчук беременна первенцем
- Спортсменка показала, как привыкает к своим "габаритам" на третьем триместре
Украинская прыгунья Марина Бех-Романчук в сентябре 2025 года рассказала, что ждет первенца. Позже стало известно, что она и пловец Михаил Романчук станут родителями девочки.
Сейчас Марина находится на третьем триместре беременности. И, похоже, наслаждается каждым моментом своего состояния, а к неудобствам относится с большим юмором.
Так в своем блоге в Instagram будущая мама в шутку пожаловалась на свои "габариты", которые превращают для нее обычные дела в настоящее испытания. Бех-Романчук показала, как пытается надеть носок на ногу, поднимать вещи с пола, не наклоняясь, и сколько усилий ей приходится прикладывать, чтобы перевернуться в постели с боку на бок.
В комментариях поклонники спортсменки отмечают ее цветущий вид.
О персоне: Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук - украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину и тройном прыжке. Чемпионка Европы 2022 года в тройном прыжке, чемпионка Европы 2021 года в прыжке в длину в помещении, призер чемпионата мира 2019 года в прыжке в длину, многократная чемпионка Украины. Участница Олимпийских игр 2016, 2020 и 2024 годов, сообщает Википедия.
