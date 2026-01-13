Беременная Бех-Романчук пожаловалась на свои "габариты": "Выглядит именно так"

Большой животик Марины Бех-Романчук заставляет будущую маму ко всему подходить с выдумкой.

https://stars.glavred.info/beremennaya-beh-romanchuk-pozhalovalas-na-svoi-gabarity-vyglyadit-imenno-tak-10731764.html Ссылка скопирована

Марина Бех-Романчук беременна - как выглядит спортсменка на третьем триместре / коллаж: Главред, фото: instagram.com/marynabekh

Кратко:

Марина Бех-Романчук беременна первенцем

Спортсменка показала, как привыкает к своим "габаритам" на третьем триместре

Украинская прыгунья Марина Бех-Романчук в сентябре 2025 года рассказала, что ждет первенца. Позже стало известно, что она и пловец Михаил Романчук станут родителями девочки.

Сейчас Марина находится на третьем триместре беременности. И, похоже, наслаждается каждым моментом своего состояния, а к неудобствам относится с большим юмором.

видео дня

Так в своем блоге в Instagram будущая мама в шутку пожаловалась на свои "габариты", которые превращают для нее обычные дела в настоящее испытания. Бех-Романчук показала, как пытается надеть носок на ногу, поднимать вещи с пола, не наклоняясь, и сколько усилий ей приходится прикладывать, чтобы перевернуться в постели с боку на бок.

В комментариях поклонники спортсменки отмечают ее цветущий вид.

Марина Бех-Романчук беременна - как выглядит спортсменка на третьем триместре / фото: instagram.com/marynabekh

Марина Бех-Романчук беременна - как выглядит спортсменка на третьем триместре / фото: instagram.com/marynabekh

Марина Бех-Романчук беременна - как выглядит спортсменка на третьем триместре / фото: instagram.com/marynabekh

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Екатерину Бужинскую после скандала с Михаилом Грицканом предали близкие люди. Артистка заявила о непорядочности коллеги.

Также Наталка Денисенко попала в новый скандал на фоне слухов о разрыве ее отношений с коллегой и кумой Еленой Светлицкой. Их дружба длилась еще со студенческих времен.

Читайте также:

О персоне: Марина Бех-Романчук Марина Бех-Романчук - украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину и тройном прыжке. Чемпионка Европы 2022 года в тройном прыжке, чемпионка Европы 2021 года в прыжке в длину в помещении, призер чемпионата мира 2019 года в прыжке в длину, многократная чемпионка Украины. Участница Олимпийских игр 2016, 2020 и 2024 годов, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред