"Злоупотреблял": Сумская намекнула на причину распада первого брака

Вы узнаете:
- Ольга Сумская рассказала про отношения с Евгением Паперным
- Что испортило их отношения
Известная украинская актриса Ольга Сумская рассказала о своей семейной жизни с актером Евгением Паперным. Как призналась знаменитость в подкасте Рамины Эсхакзай, она не боялась выходить замуж за мужчину на 16 лет старше, но столкнулась с неожиданной проблемой.
Сумская отметила, что Паперный был отличным отцом и очень заботился о своей семье. Несмотря на его достоинства, одна особенность начала портить семейные отношения.
"Он был прекрасным отцом. Все в семью. Боже, какой он был заботливый, это надо отметить. Потому что я не стирала пеленок, – рассказала Сумская. – Он все делал, мог сварить суп, он такой неприхотливый. Я могла вообще не приготовить обед. Но он злоупотреблял, и если бы не это, я не знаю, как сложились бы наши отношения", — призналась актриса.
Также Ольга рассказала, что ее мама была против свадьбы дочери с мужчиной, который намного старше по возрасту. После предложения руки и сердца от Паперного случился неприятный телефонный звонок, в котором мама Сумской назвала ее жениха ловеласом.
"Там шок, там просто ошарашена вся семья. "Дочка, не делай этого! Это же ловелас, я не знаю, что это будет". И так далее... Я не буду называть всех слов, которые мне мама сказала", — поделилась актриса.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что известная турецкая актриса Ханде Эрчел в очередной раз продемонстрировала свою благосклонность террористической РФ. Она посетила Москву в рамках промоушена своего нового проекта и устроила там вечеринку в честь дня рождения
Также украинский певец KHAYAT рассказал о своем решении в четвертый раз принимать участие в Национальном отборе и тонко потроллил другую участницу Нацотбора Jerry Heil, которая недавно заявила, что участвует в конкурсе ради того, чтобы продвигать украинскую музыку в мировые чарты.
Вас может заинтересовать:
- "Мы не причастны": Олег Винник дал заднюю и сделал громкое заявление
- Власти РФ устроили проблемы Алле Пугачевой - что призошло
- Леся Никитюк поделилась трогательным моментом с пятимесячным сыном
О персоне: Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред