"Злоупотреблял": Сумская намекнула на причину распада первого брака

Ольга Сумская впервые вышла замуж за актера Евгения Паперного.

https://stars.glavred.info/zloupotreblyal-sumskaya-nameknula-na-prichinu-raspada-pervogo-braka-10719368.html Ссылка скопирована

Ольга Сумская про первого мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Вы узнаете:

Ольга Сумская рассказала про отношения с Евгением Паперным

Что испортило их отношения

Известная украинская актриса Ольга Сумская рассказала о своей семейной жизни с актером Евгением Паперным. Как призналась знаменитость в подкасте Рамины Эсхакзай, она не боялась выходить замуж за мужчину на 16 лет старше, но столкнулась с неожиданной проблемой.

Сумская отметила, что Паперный был отличным отцом и очень заботился о своей семье. Несмотря на его достоинства, одна особенность начала портить семейные отношения.

видео дня

Ольга Сумская - личная жизнь / фото: instagram.com, Ольга Сумская

"Он был прекрасным отцом. Все в семью. Боже, какой он был заботливый, это надо отметить. Потому что я не стирала пеленок, – рассказала Сумская. – Он все делал, мог сварить суп, он такой неприхотливый. Я могла вообще не приготовить обед. Но он злоупотреблял, и если бы не это, я не знаю, как сложились бы наши отношения", — призналась актриса.

Также Ольга рассказала, что ее мама была против свадьбы дочери с мужчиной, который намного старше по возрасту. После предложения руки и сердца от Паперного случился неприятный телефонный звонок, в котором мама Сумской назвала ее жениха ловеласом.

Ольга Сумская - реакция мамы на первый брак / фото: instagram.com, Ольга Сумская

"Там шок, там просто ошарашена вся семья. "Дочка, не делай этого! Это же ловелас, я не знаю, что это будет". И так далее... Я не буду называть всех слов, которые мне мама сказала", — поделилась актриса.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что известная турецкая актриса Ханде Эрчел в очередной раз продемонстрировала свою благосклонность террористической РФ. Она посетила Москву в рамках промоушена своего нового проекта и устроила там вечеринку в честь дня рождения

Также украинский певец KHAYAT рассказал о своем решении в четвертый раз принимать участие в Национальном отборе и тонко потроллил другую участницу Нацотбора Jerry Heil, которая недавно заявила, что участвует в конкурсе ради того, чтобы продвигать украинскую музыку в мировые чарты.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред