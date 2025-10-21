Укр
"Искали людей": сестра Марины Поплавской обвинила Крутоголова во лжи

Элина Чигис
21 октября 2025, 12:05
"Дизель Шоу" обещали купить квартиры племянницам Марины Поплавской.
Марина Поплавская
"Дизель Шоу" не выполнили свои обещания / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Марина Поплавская

Вы узнаете:

  • Людмила Поплавская рассказала о заявлениях Крутоголова
  • Что не так с его высказываниями о помощи семье Поплавской

Сестра погибшей в ДТП юмористки Марины Поплавской – Людмила Поплавская – обвинила Егора Крутоголова во лжи после его обещаний о квартирах племянницам артистки.

Как рассказала Людмила в интервью Алине Доротюк, Крутоголов рассказывал, как "Дизель Шоу" помогали с лечением родителей Марины, но это оказалось неправдой, ведь в то время они уже умерли.

видео дня

"В одном из интервью один из актеров сказал такую фразу, что мы появились в жизни Марины, когда ей было очень трудно. Кстати, "Дизель шоу" возникло в 2015 году. Он говорит: "Мы помогали лечить больных родителей, Мариночка нас очень благодарила, а нужно было благодарить Вселенную". Но есть одна проблемка. К тому времени родителей уже не было среди живых. Я не знаю, о чем этот человек говорит: кого он лечил, кому он помогал. Это Крутоголов", - сказала Поплавская.

Марина Поплавская
Марина Поплавская / фото: instagram.com, Марина Поплавская

Также она поделилась, что "Дизель Студио" заявляли о том, что они открыли депозиты племянницам Марины, за которые планировали купить им квартиры, но никаких депозитов не было.

"Никто не может открыть никаких депозитов, потому что это совершенно чужие люди и совершенно чужие дети. Когда речь идет о средствах, о какой-то покупке, то это документ, который это подтверждает. Сначала была тема депозитов, потом появилась тема квартир. Напрямую они не выходили, искали людей, которые могли бы со мной говорить. Мне был звонок, одна женщина-депутат в Житомире сказала, что мне хотят, но мы не просим. Перед этим говорили, что я требую средства, шантажирую, а потом хотят помочь", - добавила Людмила.

Смотрите видео интервью Людмилы Поплавской:

О персоне: Марина Поплавская

Марина Поплавская — украинская актриса, продюсер, комик, педагог. Прима проектов "Дизель Студио". Кавалер Ордена "За заслуги" III степени (2018, посмертно), Почетный гражданин Житомира (2018, посмертно).
20 октября 2018 года в 06:43 утра погибла на 49-м году жизни в автокатастрофе в Киевской области возле села Милая, когда автобус с актёрами из "Дизель-шоу" врезался в грузовик. Пострадали также актёры Яна Глущенко, Евгений Сморигин и Егор Крутоголов.

