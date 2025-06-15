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"Только это желаю": кто заменил Яну Глущенко в "Дизель шоу"

Элина Чигис
15 июня 2025, 20:01
69
Яна Глущенко очень любит эту артистку.
Яна Глущенко
Яна Глущенко – замена в "Дизель шоу" / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Яна Глущенко

Вкратце:

  • Как Яна Глущенко ушла из "Дизель шоу"
  • Кто ее заменил в проекте

Украинская известная актриса Яна Глущенко, которая недавно уволилась из "Дизель шоу", рассказала, какие у нее отношения с бывшими коллегами.

В интервью проекту "Наодинці" Яна отметила, что была участницей шоу еще с 2015 года.

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"Мы были не просто как семья. А как прям родственники-родственники. Постоянно были вместе. Может, кто-то тоже хочет уйти, но что-то сдерживает. Меня поддержали Вика Булитко, Юлия Мотрук, Дима Танкович, Сашка Бережок какую-то шутку написал. А некоторые очень импульсивно восприняли эту информацию. Но я думаю, что у них нет на меня никакой обиды, потому что мы нормально разошлись. Это такой мой шаг. Я хочу со всеми общаться дальше. У меня недавно Юлия Мотрук была в гостях. С Викусей мы созваниваемся. Парни сами по себе. Это парни. Девушки — это девушки. У нас там свои разговоры и воспоминания. Но эти 10 лет были крутыми, классными. Было разное. Конечно, самое страшное — это авария наша. И мы пережили аварию, ковид, полномасштабное вторжение, и все пережили, и я считаю, что вот эта команда — большие молодцы", — сказала Яна.

Яна Глущенко с сыном
Яна Глущенко с сыном / фото: instagram.com, Яна Глущенко

Также она подтвердила, что Лилия Ребрик отправилась с "Дизель шоу" в тур вместо нее.

"Я очень люблю Лилю. И когда я уходила, я сказала, что Лиля — прекрасная артистка. Я сказала, что есть готовый артист, который просто придет на мое место. Это без какой-то ревности. Едут сейчас с Лилией в тур, и дай Бог, чтобы все было нормально, чтобы собирались зрители, чтобы были смешные номера. Только это желаю", — поделилась Глущенко.

Смотрите видео интервью Яны Глущенко:

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Что такое Дизель-шоу?

Дизель-шоу - украинское юмористическое скетч-шоу. Первая трансляция состоялась в 2015 году. Всего на телевидении уже вышло 9 сезонов шоу (128 эпизодов). Во время полномасштабной войны "Дизель-шоу" гастролирует с благотворительными концертами.

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