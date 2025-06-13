"Но еще жду и надеюсь": какой долг имеет "Дизель шоу" перед Яной Глущенко

Кратко:
- Яна Глущенко дала новое интервью
- Как она распрощалась с "Дизель шоу"
Украинская известная актриса и бывшая участница "Дизель шоу" Яна Глущенко совсем недавно ушла из проекта.
Как рассказала Яна в YouTube-проекте ТСН.ua "Наодинці", студия до сих пор не выплатила ей все, что должна была.
Кстати, Глущенко работала в "Дизель шоу" более 10 лет и получала фиксированную ставку, но некоторые участники имели дополнительные премии.
"Ставка была одна у всех. Но были актерам премии. И некоторые их не получали. Я не спрашивала почему так. Я наблюдала. Но я ушла не из-за денег. Просто я хочу идти дальше", - поделилась актриса.
Также она подчеркнула, что с ней сразу рассчитались в тот день, как она ушла, но за рекламу так и не получила деньги.
"Зарплата за рекламу зависела от того, сколько скетчей снималось, в каком количестве ты снимаешься, или если ты там в номерах ешь. И потом они как-то там учитывали и у нас у всех была разная зарплата за рекламу. И нам, насколько я знаю, уже давно, больше чем полгода, не оплачивается это все. Я даже не знаю, какая сумма. Но еще жду и надеюсь, что дождусь", - добавила Яна.
Смотрите видео интервью Яны Глущенко:
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Что такое Дизель-шоу?
Дизель-шоу - украинское юмористическое скетч-шоу. Первая трансляция состоялась в 2015 году. Всего на телевидении уже вышло 9 сезонов шоу (128 эпизодов). Во время полномасштабной войны "Дизель-шоу" гастролирует с благотворительными концертами.
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