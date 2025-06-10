"Понемногу удаляется": Шоптенко вышла на связь и с грустью обратилась к сыну

Вы узнаете:
- Елена Шоптенко показала праздник сына
- Что она о нем рассказала
Украинская известная танцовщица и хореограф Елена Шоптенко поздравила сына Алексея с 7-летием.
Как сообщила знаменитость в своих соцсетях, празднование в этом году стало особенным для Алексея, поскольку он провел его со своими собственными друзьями.
"Сегодня Алексею семь. И каждый год, наблюдая, как он растет, я чувствую не только гордость, а тихую нежную грусть - потому что он уже не просто мой маленький сын, а уже почти взрослый парень", - написала Шоптенко.
Также хореограф отметила, что ее сын очень повзрослел и она любит его все больше и с особым теплом.
"Он меняется, и я чувствую, как понемногу удаляется - открывая мир, себя, других людей. И именно в этом расстоянии я вижу самую искреннюю любовь - ту, что не привязывает, а окрыляет. С каждым годом немного дальше, немного свободнее - но всегда с тем самым теплом, которое живет между нами", - добавила Елена.
Напомним, Елена Шоптенком уехала с сыном жить в Австрию в начале полномасштабной войны в Украине.
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Кто такая Елена Шоптенко?
Елена Шоптенко - украинская танцовщица, хореограф, двукратная чемпионка мира по бальным танцам. Мастер спорта международного класса. Участница многочисленных украинских телепроектов - "Танці з зірками", "Танцюю для тебе", "Майданс", "Зважені та щасливі".
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