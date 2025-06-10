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"Не судите строго": Яна Глущенко кардинально поменяла профессию

Элина Чигис
10 июня 2025, 22:42
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Яна Глущенко нашла себя в новой роли.
Яна Глущенко
Яна Глущенко - кем работает / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Яна Глущенко

Кратко:

  • Чем занимается Яна Глущенко
  • Как ей удалось поменять профессию

Украинская известная актриса и юмористка Яна Глущенко поделилась, кем будет работать после увольнения из "Дизель шоу". Кстати, там она работала около 10 лет.

На своей странице в соцсетях Яна призналась, что стала ведущей в утреннем шоу на одном из телеканалов. Она уже даже успела провести один из эфиров.

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Глущенко отметила, что это совсем новый для нее опыт и она очень старалась. Также Яна поблагодарила коллег за поддержку в прямом эфире.

"Рада была стать частью этой команды! Это что-то новенькое для меня, но, скажу честно, это очень круто! Спасибо ребятам за теплый прием, поддержку и шутки в эфире - с вами было легко и весело. Не судите строго. Это был мой первый опыт в таком формате, но я очень старалась", - отметила новоиспеченная ведущая.

Яна Глущенко с сыном
Яна Глущенко с сыном / фото: instagram.com, Яна Глущенко

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Отметим, как сообщал Главред, предательница Украины Ани Лорак, которая живет и работает в стране-оккупанте РФ, показала фото со своей единственной дочерью Софией. Певица опубликовала снимок, на котором видно, что Соня по росту догоняет маму.

А также Александра Кучеренко показала кадры из новой фотосессии. Модель позировала в блестящем красном платье с глубоким вырезом и открытой спиной. Образ был дополнен элегантным пучком и естественным макияжем, подчеркнув красоту модели.

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Что такое Дизель-шоу?

Дизель-шоу - украинское юмористическое скетч-шоу. Первая трансляция состоялась в 2015 году. Всего на телевидении уже вышло 9 сезонов шоу (128 эпизодов). Во время полномасштабной войны "Дизель-шоу" гастролирует с благотворительными концертами.

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