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"Любовница": что происходит в браке Лилии Ребрик

Элина Чигис
8 мая 2025, 22:42
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Андрей Дикий приоткрыл детали брака с Лилией Ребрик.
Лилия Ребрик с семьей
Лилия Ребрик - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лилия Ребрик

Вы узнаете:

  • Андрей Дикий высказался о своей жене
  • Как он относится к Лилии Ребрик

Украинский известный хореограф Андрей Дикий высказался об отношениях со своей женой – украинской ведущей Лилией Ребрик.

На своей странице в Instagram Андрей поздравил жену с днем рождения, которой исполнилось 44 года.

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"Спасибо всем причастным к твоему рождению, любимая. Если бы не ты, то не было бы самого счастливого мужчины в мире – меня. Спасибо тебе за нашу семью, за наши с тобой отношения, за детей, за каждый из всех дней, с тобой прожитых. И еще, ты – лучшая любовница в мире", - написал хореограф.

Андрей Дикий поздравил жену
Андрей Дикий поздравил жену / фото: скрин instagram.com, Андрей Дикий

Напомним, Лилия Ребрик в 2011 году вышла замуж за Андрея Дикого.

Лилия Ребрик с семьей
Лилия Ребрик с семьей / фото: instagram.com, Андрей Дикий

Через год у пары появился первый ребенок - дочь Диана, затем родились еще две дочки - Полина и Аделина.

Лилия Ребрик
Лилия Ребрик / инфографика: Главред

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Как сообщал Главред, известная ведущая и модель Александра Кучеренко рассказала поклонникам, что побывала в Париже и там снялась в рекламе. Кучеренко показала поклонникам, как проходили съемки, оказывается, она принимала участие вместе с французским пожарным.

А также Ольга Сумская высказала свое мнение о том, что украинский певец Василий Зинкевич получает скромную пенсию в размере 5 тысяч гривен. Также в публикации Сумская отметила украинского президента Владимира Зеленского.

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Кто такая Лилия Ребрик?

Лилия Ребрик - украинская телеведущая и актриса. Замужем за танцором и хореографом Андреем Диким (в браке с 2011 года). Пара познакомилась на шоу "Танці з зірками". В семье Ребрик и Дикого растет трое их общих дочерей - Диана (2012), Полина (2018) и Аделина (2024).

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