"Как-то пытаюсь жить": известный хореограф признался в многомиллионных долгах

Украино-венесуэльский певец и хореограф Амадор Лопес строит свою лучшую жизнь в Украине. Здесь он имеет неплохое жилье, за которое ему уже удалось выплатить кредит.
Увы, артисту предстоит еще разобраться с долгом в размере 2.5 миллиона гривен. Такую огромную сумму он озвучил в интервью Славе Демину.
"У меня из самых больших долгов осталось три. Но я выплачиваю, как могу. Это около 2,5 млн грн. Дом уже оплатил, у меня остались некоторые незакрытые вопросы. С домом все, слава Богу, хорошо. Как-то сейчас пытаюсь жить. Я даже недавно звонил директору и просил одолжить 300 дол., чтобы заплатить за электроснабжение. Как-то так и живу. Сегодня есть, а завтра нет", - говорит Лопес.
Впрочем, к деньгам он относится легко. Все, что он имеет сейчас, он тратит на жизнь, долги, помощь семье и ВСУ. "Сейчас я зарабатываю. Я преподаю танцы. Так, чтобы постоянно (зарабатывает в месяц – прим. редактора), то полторы тысячи долларов. Я не откладываю. Даже если что-то остается, то я доначу. И маме помогаю", - отмечает неунывающий танцор.
Кто такой Амадор Лопес?
Амадор Хосе Лопес Родригес - украино-венесуэльский фехтовальщик, хореограф и певец. Исполняет песни в стилях поп и техно, рэп и регги. В 2006 создал студию латиноамериканских танцев в Киеве и шоу-балет "Rumbero's", который работал с известными звездами эстрады Украины. Сотрудничал с шоу "Танцы со звездами", "Танцую для Тебя", Майданс- 2 и "Фабрика звезд", сообщает Википедия. В феврале 2022 года стал гражданином Украины.
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