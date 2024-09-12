Тайная сестра-близнец: известный певец сделал необычное признание

Бывший участник группы Время и Стекло, певец Алексей 'Позитив' Завгородний происходит из творческой семьи. Во время шоу "єПитання" артист раскрыл про нее малоизвестный факт.
Так ведущая Леся Никитюк выяснила, что у Позитива есть сестра-двойняшка по имени Лиза. Певец рассказал, что девушка - старше него на целых 10 минут и совершенно не похожа на него внешне.
"Мы совсем разные, например, она ниже меня, а еще - старше на 10 минут, потому что девочки - вперед. Поэтому Лиза родилась первая, потом уже я", - говорит Завгородний.
Также он подтвердил распространенное мнение о том, что близнецы могут чувствовать друг друга. Позитив признался, что тесно общается с сестрой и знает, когда у нее плохое настроение.
"Мы общаемся каждый день. Между нами есть связь: когда мне или ей плохо - чувствуем это и можем даже позвонить друг другу. Клево, что есть человек, который всегда может тебе помочь", - поделился Алексей Завгородний.
Кто такой Позитив?
Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив — украинский певец и композитор, автор песен, музыкальный продюсер и актёр. Бывший участник дуэта "Время и Стекло". Сотрудничал с Потапом и продюсерским центром MOZGI Entertainment. Принимал участие в проектах "Голос. Діти" (в качестве звездного тренера вместе с Надей Дорофеевой; 4 сезон) и "Танці з зірками-7".
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