"Жизнь – вещь непредсказуемая": Слава Каминская воссоединилась с бывшим мужем

Украинская певица Слава Каминская, которая сейчас живет за границей, воссоединилась с бывшем мужем Эдгаром Каминским ради фотосессии с их общими детьми – Лаурой и Леоном.
На своей странице в Instagram певица опубликовала серию снимков, которые были сделаны на Тенерифе.
"Можно разойтись с партнером, но нельзя расходиться с детьми. Жизнь – вещь непредсказуемая. Бывает так, что в определенный момент тот, с кем дышали в унисон, созванивались двадцать раз в день и делили одну подушку, удаляется и становится чужим. Это – нормально. Можно стать бывшими мужем и женой, но нельзя стать бывшими мамой или отцом. Если у вас есть дети, важно не забывать, что у этих детей никогда не будет других родителей. Мама и папа всегда остаются мамой и папой. И не надо забывать об этих важнейших ролях…", - написала певица.видео дня
Отметим, Эдгар Каминский выехал из Украины в октябре 2022 года неизвестно каким способом.
Кто такая Слава Каминская?
Слава Витальевна Каминская — украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы" (2006—2021), дизайнер и инста-блогер.
16 июля 2014 года Слава вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. 12 декабря 2014 года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015 года — дочь Лаура. 1 июля 2019 года пара развелась.
Слава Каминская - последние новости по теме
Отметим, недавно Слава Каминская получила массу хейта от украинцев за новую песню, которую поет на языке террористической РФ, да еще и спела о "мужчине-россиянине".
А также Слава Каминская в сторис в Instagram проговорилась сразу по двум пунктам: во-первых назвала таинственного бойфренда своим мужем, во-вторых - озвучила его имя. Певица ранее рассказывала, что он иностранец, но зовут мужчину Алексеем.
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