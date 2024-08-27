УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Не прошло и два года: Слава Каминская показала возлюбленного на общем портрете

Анна Подгорная
27 августа 2024, 18:25
98
У "Рыженькой из НеАнгелов" есть много фото с возлюбленным, но лишь теперь фаны смогут его рассмотреть.
Слава Каминская
Слава Каминская новости - Слава Каминская показала бойфренда / коллаж: Главред, фото: instagram.com/babaslavka

Украинская певица Слава Каминская осенью 2022 года повстречала свою новую любовь - загадочного мужчину, вместе с которым она охотно путешествует и отдыхает. В мае 2023 года артистка намекнула на помолвку.

Все это время Каминская скрывает и свое семейное положение, и мужчину, с которым она проводит так много времени вместе. Известно лишь, что он - иностранец, и зовут его, вероятно, Алексей.

Недавно в своем блоге в Instagram, который Слава начала скрывать от посторонних, она опубликовала целых два портрета с любимым мужчиной. Первый оказался сэлфи в зеркале лифта, на котором избранник певицы не показывает свое лицо.

видео дня

Второй является шаржем на пару. Несмотря на гиперболизированные черты, поклонники Славы Каминской все же могут предположить, как выглядит ее бойфренд.

Слава Каминская с бойфрендом
Слава Каминская новости - Слава Каминская показала бойфренда / instagram.com/babaslavka
Слава Каминская с бойфрендом
Слава Каминская новости - Слава Каминская показала бойфренда / instagram.com/babaslavka

Кто такая Слава Каминская

Слава Витальевна Каминская — украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы" (2006—2021), дизайнер и инста-блогер.
16 июля 2014 года Слава вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. 12 декабря 2014 года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015 года — дочь Лаура. 1 июля 2019 года пара развелась.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее стало известно, что Надя Дорофеева и Миша Кацурин сделали парные татуировки с особым смыслом. Такой же "ритуал" певица проходила с первым мужем Владимиром Дантесом.

Также известный артист Павел Дворский раскрыл правду о Софии Ротару. Он близко знаком и самой певицей, и с ее семьей, в частности, с младшей сестрой артистки - Аурикой Ротару.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Слава Каминская новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Ситуация улучшается: графики отключения электроэнергии на 28 августа

Ситуация улучшается: графики отключения электроэнергии на 28 августа

19:56 Украина
РФ готова на 90%: Гудков назвал дату объявления новой волны мобилизации

РФ готова на 90%: Гудков назвал дату объявления новой волны мобилизации

19:39 Мир
Столтенберг срочно созывает заседание Совета Украина - НАТО из-за ситуации на фронте

Столтенберг срочно созывает заседание Совета Украина - НАТО из-за ситуации на фронте

19:21 Политика
Все главные новости
Реклама

Популярное

Света почти не будет: в Украине ввели очень жесткие графики отключения электроэнергии 36787

Света почти не будет: в Украине ввели очень жесткие графики отключения электроэнергии

Жара не отступит даже в сентябре: синоптик сказала, когда ждать похолодания 16975

Жара не отступит даже в сентябре: синоптик сказала, когда ждать похолодания

Сколько часов в сутки зимой придется сидеть без света: украинцам назвали прогноз 8671

Сколько часов в сутки зимой придется сидеть без света: украинцам назвали прогноз

Взрыв на Ровенской АЭС и выброс радиации: в Энергоатоме отреагировали на слухи 7566

Взрыв на Ровенской АЭС и выброс радиации: в "Энергоатоме" отреагировали на слухи

Последние новости

19:56

Ситуация улучшается: графики отключения электроэнергии на 28 августа

19:51

Готовит новый донат для ВСУ: Долина выставила на продажу еще одну квартиру

19:39

РФ готова на 90%: Гудков назвал дату объявления новой волны мобилизацииВидео

19:21

Столтенберг срочно созывает заседание Совета Украина - НАТО из-за ситуации на фронте

19:10

Как Украина отбила самую масштабную атаку РФмнение

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

18:52

Запад может остаться без поставки военного оборудования: что задумал Китай - FT

18:45

Почему украинские коты не "м'явкають": какую ошибку мы часто делаемВидео

18:36

Будут ли жесткие отключения света осенью: эксперты сказали, чего ждать украинцам

18:34

Почему развелись Абрамов и Алсу: адвокат озвучил тайную причину

Реклама
18:26

"ГУР умеет удивить": Зеленский рассказал о судьбе Крымского моста

18:25

Не прошло и два года: Слава Каминская показала возлюбленного на общем портрете

18:25

Только люди с "орлиным зрением" найдут мячик за 8 секунд: самая сложная оптическая иллюзия

18:21

Как правильно обрезать верхушку у черешни: урожай удивит даже соседей

17:54

Штормовой ветер и дожди с грозами: Украину атакует жесткая непогода

17:53

6 самых лучших вариантов, как скрыть живот одеждой: советы от модельера Андре ТанаВидео

17:29

Байден в "космосе": путинист Дюжев сделает из президента США нищего русского пенсионера

17:25

Почему нельзя пить кофе перед походом в магазин - объяснение психологов

17:21

"Результат будет через две недели": Зеленский сделал заявление о возвращении украинцев

17:15

Двойная трагедия: в семье Мэрайи Кэрри случилось горе

16:49

На всю семью наведется порча: с кем нельзя разговаривать 28 августа - приметы

Реклама
16:32

Оккупанты вышли на крайний рубеж: удастся ли ВСУ остановить наступление на Покровск

16:32

Переговоры с Путиным и бои в Курской области: главное с пресс-конференции Зеленского

16:07

Что случилось с Меладзе после развода с женой - детали

16:06

В Киеве и 4 областях ввели экстренные отключения света: графики не действуют

15:48

Впервые истребители F-16 успешно отражали самую масштабную атаку РФ - Зеленский

15:36

Украину накроет "египетская погода": синоптик предупредила об изменениях

15:34

"Положат 50-60 тысяч человек": Зеленский рассказал о ситуации на Покровском направлении

15:32

"Татаров в Киеве убивал чеченцев!": Зеленского вывел из себя вопрос о "пяти менеджерах"

15:17

Украина успешно испытала первую баллистическую ракету собственного производства

15:07

Повестки будут вручать не так, как раньше: как изменится мобилизация осеньюФото

15:01

"План победы" в войне готов: Зеленский объяснил важность Курской операции

14:54

Выложил всю правду про Аллу Пугачеву: Андрей Макаревич решился на откровенность

14:52

Ученые определили признаки высокого IQ

14:39

"Воевать вместе с Украиной": Лукашенко удивил заявлением о вступлении в войну

14:35

Без разрешения союзников: Украина может ударить вглубь РФ дальнобойным оружием

14:21

Мобилизацию в России могут объявить 6 сентября, в планах – набрать около 800 тысяч человек – ГудковВидео

14:15

Впечатляющая цифра: Сырский озвучил, сколько населенных пунктов взяли на Курщине

13:49

"Это было бы знаково": Ермак рассказал, где может пройти второй Саммит мира

13:21

Только люди с самым острым зрением найдут M среди W за 8 секунд: загадка на внимательность

13:17

Россию ждет мощный ответ от Украины во время второго Саммита мира

Реклама
13:12

Тянуть не будут: Стефанчук рассказал, когда у депутата Дмитрука заберут мандат

13:11

"Это будет означать крах Орбана": эксперт о возможном исключении Венгрии из ЕС

13:04

Лунный посевной календарь на сентябрь: что важно сделать в саду и на огороде

12:43

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2024: когда лучше подстричься

12:39

Церковный праздник 28 августа: что запрещено делать на преподобного Моисея

12:39

"У Украины есть оружие победы": Шмыгаль сделал громкое заявление о миллионе дронов

12:30

"Навсегда в моем сердце": Лилия Подкопаева показалась в родном Донецке

12:26

Китайский гороскоп на сентябрь 2024: Быкам - дорогие покупки, Тиграм - проблемы

12:23

Гороскоп на сентябрь 2024: Ракам - конфликты и беспокойство, Овну - счастье

12:20

Дороже Феррари: сколько стоит самая дорогая собака в мире

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
Тысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на Курщине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиСпорт с Анитой ЛуценкоТесты по картинкеУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметы
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять