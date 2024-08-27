Не прошло и два года: Слава Каминская показала возлюбленного на общем портрете

У "Рыженькой из НеАнгелов" есть много фото с возлюбленным, но лишь теперь фаны смогут его рассмотреть.

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Слава Каминская новости - Слава Каминская показала бойфренда / коллаж: Главред, фото: instagram.com/babaslavka

Украинская певица Слава Каминская осенью 2022 года повстречала свою новую любовь - загадочного мужчину, вместе с которым она охотно путешествует и отдыхает. В мае 2023 года артистка намекнула на помолвку.

Все это время Каминская скрывает и свое семейное положение, и мужчину, с которым она проводит так много времени вместе. Известно лишь, что он - иностранец, и зовут его, вероятно, Алексей.

Недавно в своем блоге в Instagram, который Слава начала скрывать от посторонних, она опубликовала целых два портрета с любимым мужчиной. Первый оказался сэлфи в зеркале лифта, на котором избранник певицы не показывает свое лицо.

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Второй является шаржем на пару. Несмотря на гиперболизированные черты, поклонники Славы Каминской все же могут предположить, как выглядит ее бойфренд.

Слава Каминская новости - Слава Каминская показала бойфренда / instagram.com/babaslavka

Слава Каминская новости - Слава Каминская показала бойфренда / instagram.com/babaslavka

Кто такая Слава Каминская Слава Витальевна Каминская — украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы" (2006—2021), дизайнер и инста-блогер.

16 июля 2014 года Слава вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. 12 декабря 2014 года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015 года — дочь Лаура. 1 июля 2019 года пара развелась.

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Ранее стало известно, что Надя Дорофеева и Миша Кацурин сделали парные татуировки с особым смыслом. Такой же "ритуал" певица проходила с первым мужем Владимиром Дантесом.

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