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Известный артист вскрыл правду о Софии Ротару - детали

Элина Чигис
26 августа 2024, 12:17
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Павел Дворский рассказал, что София Ротару всю жизнь заботилась о своих родных.
София Ротару, Руслан Евдокименко
София Ротару восхитила Павла Дворского / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official/

Народный артист Украины Павел Дворский лично знаком с украинской певицей Софией Ротару, которая много лет жила и работала в стране-террористе РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину.

В интервью для OBOZ.UA Дворский отметил, что он вместе с женой Светланой были свидетелями на свадьбе Аурики Ротару. И София Ротару всегда восхищала артиста тем, как она заботится о близких.

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"Мы со Светланой были свидетелями на свадьбе Аурики с первым мужем. Церемония проходила в Черновцах, приезжала София. Она всю жизнь очень заботилась о своих родных – этого у нее не отнимешь. Родителям, сестрам, братьям – всем очень помогала материально и морально. Она молодец. Моя Светлана бывала в гостях у родителей Ротару в Маршинцах", - отметил Павел Дворский.

инфографика, София Ротару, Ротару
София Ротару / инфографика: Главред

Кто такая София Ротару?

София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

София Ротару - последние новости по теме

Отметим, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.

А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно совсем недавно из соцсетей Евдокименко.

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